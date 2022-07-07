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CARTELERA TV CINE 7 DE JULIO DE 2022

A LAS 22.00: LA VOZ ARGENTINA.

- 21:22 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 FUGITIVA

22.00 LA VOZ ARGENTINA

22.15 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 LA VOZ ARGENTINA

(CONTINÚA)

23.45 CASO CERRADO.

SIN CENSURA

00.30 STAFF.

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

11.15 BÁSQUET FEMENINO.

12.45 TIEMPO P/COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 SOLO PÁDEL

16.30 ARABESC.CON KRASIAH

AL AWAD

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

21.00 ACTIVATE

21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.00 NOTICIERO 7.

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