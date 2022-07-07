CARTELERA TV CINE 7 DE JULIO DE 2022

-
CANAL 7
07.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 FUGITIVA
22.00 LA VOZ ARGENTINA
22.15 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 LA VOZ ARGENTINA
(CONTINÚA)
23.45 CASO CERRADO.
SIN CENSURA
00.30 STAFF.
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
11.15 BÁSQUET FEMENINO.
12.45 TIEMPO P/COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 SOLO PÁDEL
16.30 ARABESC.CON KRASIAH
AL AWAD
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 DE A DOS
20.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
21.00 ACTIVATE
21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.00 NOTICIERO 7.