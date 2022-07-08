CARTELERA TV CINE 8 DE JULIO DE 2022

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
00.15 STAFF
CANAL 14
11.15 TICKET AL SHOW
12.15 EN VIAJE
12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
14.30 NOTICIERO 7
15.30 ACTIVATE
16.00 RECOMIENDO TV
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SOLO PÁDEL
19.30 RE MIL VA
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 PEDALIER
22.00 RECORDANDO
23.00 NOTICIERO 7