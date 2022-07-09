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CARTELERA TV CINE 9 DE JULIO DE 2022

A LAS 22.15 PH. PODEMOS HABLAR.

- 21:12 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS,

LA SITCOM PROTAGONIZADA

POR FLORENCIA PEÑA, GUILLERMO

FRANCELLA, ÉRICA

RIVAS, MARCELO DE BELLIS, Y

LOS HERMANOS LOPILATO

12.00 ARIEL EN SU SALSA,

CON EL CHEF ARIEL RODRÍ‑

GUEZ PALACIOS, ACOMPAÑADO

POR SU HIJO FELIPE, MICA

VICICONTE Y NICOLÁS PERALTA

14.00 FINDE EN NICK, CON

AVENTURAS PARA LOS MÁS

PEQUEÑOS

16.15 LOS SIMPSONS

17.30 CINE. PERSIGUIENDO UN

SUEÑO

19.00 CINE. RESCATE DEL

METRO 123

20.45 PASAPALABRA, CON

IVÁN DE PINEDA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR,

CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY

KUSNETZOFF Y LA PARTICIPACIÓN

DE JUAN ALBERTO MATEYKO,

AGUSTINA K—MPFER,

RUGGERO PASQUARELLI, MARTÍN

TETAZ Y LOURDES SÁNCHEZ

00.00 GRAN BARTENDER

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14



12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA,
CON TUCHO ORONÁ
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER, CON
SUSANA SAAD
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 DE A DOS

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA,CON TUCHO ORONÁ

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER, CONSUSANA SAAD

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 DE A DOS


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