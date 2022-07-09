CARTELERA TV CINE 9 DE JULIO DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS,
LA SITCOM PROTAGONIZADA
POR FLORENCIA PEÑA, GUILLERMO
FRANCELLA, ÉRICA
RIVAS, MARCELO DE BELLIS, Y
LOS HERMANOS LOPILATO
12.00 ARIEL EN SU SALSA,
CON EL CHEF ARIEL RODRÍ‑
GUEZ PALACIOS, ACOMPAÑADO
POR SU HIJO FELIPE, MICA
VICICONTE Y NICOLÁS PERALTA
14.00 FINDE EN NICK, CON
AVENTURAS PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS
16.15 LOS SIMPSONS
17.30 CINE. PERSIGUIENDO UN
SUEÑO
19.00 CINE. RESCATE DEL
METRO 123
20.45 PASAPALABRA, CON
IVÁN DE PINEDA
22.15 PH. PODEMOS HABLAR,
CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY
KUSNETZOFF Y LA PARTICIPACIÓN
DE JUAN ALBERTO MATEYKO,
AGUSTINA K—MPFER,
RUGGERO PASQUARELLI, MARTÍN
TETAZ Y LOURDES SÁNCHEZ
00.00 GRAN BARTENDER
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA,CON TUCHO ORONÁ
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER, CONSUSANA SAAD
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 DE A DOS