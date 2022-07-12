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CARTELERA TV CINE 12 DE JULIO DE 2022

A LAS 21.15: LIBERTAD DE OPINIÓN.

- 20:25 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN.

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 MONO FECHAS

15.10 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.15 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA

23.15 LA VOZ ARGENTINA

00.45 CASO CERRADOSIN

CENSURA

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN.



CANAL 14

11.15 BÁSQUET FEMENINO

12.45 TIEMPO PARA

COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 TICTERES

16.00 EL CLÁSICO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 JUNTOS POR

LA INCLUSIÓN

22.00 PASIÓN

POR EL TURF

22.30 EL PODIO

23.00 NOTICIERO 7.



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