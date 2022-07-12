CARTELERA TV CINE 12 DE JULIO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN.
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 MONO FECHAS
15.10 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.15 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA
23.15 LA VOZ ARGENTINA
00.45 CASO CERRADOSIN
CENSURA
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
11.15 BÁSQUET FEMENINO
12.45 TIEMPO PARA
COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 TICTERES
16.00 EL CLÁSICO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 JUNTOS POR
LA INCLUSIÓN
22.00 PASIÓN
POR EL TURF
22.30 EL PODIO
23.00 NOTICIERO 7.