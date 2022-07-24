CARTELERA TV / CINE 24 DE JULIO DE 2022

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK, CON
AVENTURAS PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS
10.30 SANTA MISA, DESDE LA
CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON
LA CONDUCCIÓN DE JEY MAMMÓN
Y JÉSICA CIRIO
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI
(CONTINÚA)
16.30 CINE. PELOTAS EN JUEGO
17.45 CINE. UNA NOCHE FUERA
DE SERIE
19.15 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE
3
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA,
CON SANTIAGO LEZANA Y LITO
ARGAÑARAZ
22.00 VIGILIA CUMPLEAÑOS
DE SANTIAGO, DESDE LA PLAZA
LIBERTAD
01.00 LA VOZ ARGENTINA,
CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY
Y UN JURADO DE LUJO
02.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 REMIL VA
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO TV
15.30 FIESTA TROPICAL
16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 TICTERES
18.00 BÁSQUET FEMENINO.
RED STAR vs. PATAGONIA
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 SOLO PÁDEL
22.00 RECORDANDO
23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.30 VIVIR SANTIAGO