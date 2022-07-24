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CARTELERA TV / CINE 24 DE JULIO DE 2022

A LAS 22.00 VIGILIA CUMPLEAÑOS DE SANTIAGO DEL ESTERO.

- 21:36 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK, CON

AVENTURAS PARA LOS MÁS

PEQUEÑOS

10.30 SANTA MISA, DESDE LA

CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON

LA CONDUCCIÓN DE JEY MAMMÓN

Y JÉSICA CIRIO

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI

(CONTINÚA)

16.30 CINE. PELOTAS EN JUEGO

17.45 CINE. UNA NOCHE FUERA

DE SERIE

19.15 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE

3

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA,

CON SANTIAGO LEZANA Y LITO

ARGAÑARAZ

22.00 VIGILIA CUMPLEAÑOS

DE SANTIAGO, DESDE LA PLAZA

LIBERTAD

01.00 LA VOZ ARGENTINA,

CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY

Y UN JURADO DE LUJO

02.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.00 REMIL VA

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO TV

15.30 FIESTA TROPICAL

16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 TICTERES

18.00 BÁSQUET FEMENINO.

RED STAR vs. PATAGONIA

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 SOLO PÁDEL

22.00 RECORDANDO

23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.30 VIVIR SANTIAGO

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