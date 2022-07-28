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CARTELERA TV / CINE 28 DE JULIO DE 2022

A LAS 22.45 LA VOZ ARGENTINA, CON MARLEY, MONTANER, SOLEDAD, MAU Y RICKY Y LALI.

- 21:03 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

22.45 LA VOZ ARGENTINA, CON

MARLEY, Y RICARDO MONTANER,

SOLEDAD, MAU Y RICKY Y LALI

EN EL JURADO

00.15 CASO CERRADO. SIN

CENSURA

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 SÁBADO SAGRADO

12.15 RUIDO DE MOTORES

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 RE MIL VA

18.00 EL CLÁSICO. GÜEMES vs.

MITRE

20.00 SGO. ES PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS / LA INCLUSIÓN

21.00 TICTERES

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 EN PODIO

23.00 NOTICIERO 7

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