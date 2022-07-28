CARTELERA TV / CINE 28 DE JULIO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
22.45 LA VOZ ARGENTINA, CON
MARLEY, Y RICARDO MONTANER,
SOLEDAD, MAU Y RICKY Y LALI
EN EL JURADO
00.15 CASO CERRADO. SIN
CENSURA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 SÁBADO SAGRADO
12.15 RUIDO DE MOTORES
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 RE MIL VA
18.00 EL CLÁSICO. GÜEMES vs.
MITRE
20.00 SGO. ES PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS / LA INCLUSIÓN
21.00 TICTERES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 EN PODIO
23.00 NOTICIERO 7