×

CARTELERA TV CINE 2 DE AGOSTO DE 2022

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN, CON ROGELIO LLAPUR.

- 21:23 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA

23.30 LA VOZ ARGENTINA

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 B. FEMENINO. ALTE.

BROWN vs. BELG. - 2da semi

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 TICTERES

16.00 MITRE vs. RIESTRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 JUNTOS / LA INCLUSIÓN

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 EL PODIO

23.00 NOTICIERO 7

Más noticias de hoy

Lo último de Policiales

Vuelco de camión, estampida de animales, faenamiento...

Empleado de comercio atacó salvajemente a su ex pareja, a quien no...

Denuncian a una menor por hacerle bullying a otra

El cobro de un seguro en Bolivia desembocó en Santiago en estafa...

En camión sin luces, llevaba 14 caballos sin documentación

Lo último de Deportivo

Daniel González: “Entramos en el juego de ellos”

Para Matías Sánchez, el factor físico influyó

“La mentalidad y la unión son las cosas que más me gustaron”

Lo último de País

Juicio a CFK por corrupción en la obra pública:...

URGENTE | Massa hace más anuncios: quiénes son los integrantes de...

Causa Ara San Juan: piden que se anule el sobreseimiento a Macri

Lo último de Política

Massa: “Votar a Nediani es apostar al futuro...

Fuentes visitó la obra de mejora en el Club de los Abuelos

Gendarmería celebró su creación con un acto en su sede