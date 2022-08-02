CARTELERA TV CINE 2 DE AGOSTO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA
23.30 LA VOZ ARGENTINA
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 B. FEMENINO. ALTE.
BROWN vs. BELG. - 2da semi
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 TICTERES
16.00 MITRE vs. RIESTRA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 JUNTOS / LA INCLUSIÓN
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 EL PODIO
23.00 NOTICIERO 7