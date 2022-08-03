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CARTELERA TV CINE 3 DE AGOSTO DE 2022

A LAS 21.30 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ.

- 20:37 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 A LA BARBAROSSA, CON

GEORGINA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA, CON

ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.1 5 CORTA POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN

ÁLVAREZ

22.00 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE MONO BINGO

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.45 FUGITIVA (CONTINÚA)

23.30 LA VOZ ARGENTINA, CON

LA CONDUCCIÓN DE MARLEY

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 PARA TODA MUJER

12.15 EN ARMONÍA

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 SOLO PÁDEL

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 ACTIVATE

21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.00 NOTICIERO 7

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