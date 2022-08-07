×

CARTELERA TV CINE 7 DE AGOSTO DE 2022

A LAS 13.00 SANTIAGO ELIGE 1º EDICIÓN

- 23:07 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

10.30 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FINDE EN NICK

13.00 SANTIAGO ELIGE 1ª EDICIÓN, CON TODO LO QUE ACONTECIÓ EN LA PRIMERA MAÑANA DEL ACTO ELECCIONARIO, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA PROVINCIA

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE JEY MAMMON Y JÉSICA CIRIO

18.00 SANTIAGO ELIGE EDICIÓN

CENTRAL

23.30 LA VOZ ARGENTINA, CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY Y RICARDO MONTANER, SOLEDAD PASTORUTTI, MUY Y RICKY, Y LALI, EN EL JURADO

01.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.00 REMIL VA

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO TV

15.30 FIESTA TROPICAL

16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 TICTERES

18.00 BÁSQUET FEMENINO. LA

BANDA BASKET vs. TIRO FEDERAL

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 SOLO PÁDEL

22.00 RECORDANDO

23.00 SGO. PBLO QUE BAILA

23.30 VIVIR SANTIAGO

CINE

TREN BALA (2D) ACCION (+ 16 AÑOS) DURACION: 126 MINUTOS

07/08/22 19:30hs (cast) 22:00 hs (subt)

DC LIGA DE SÚPER-MASCOTAS (2D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS 07/08/2218:20hs (cast)20:25hs (cast)

LA HABITACIÓN DEL HORROR (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 90 MINUTOS Hasta el 10/08/ 22 22:30 hs (subt)

MINIONS (2D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS 07/08/2218:30 hs (cast)20:20hs (cast) 21:30hs(cast)

MINIONS (3D) AVENTURA (ATP) 07/08/22 18:10hs (cast)

THOR: AMOR Y TRUENO (2D) AVENTURA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 125 MINUTOS Hasta el 10/08/ 22 22:10 hs (subt)

THOR: AMOR Y TRUENO (3D) AVENTURA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 125 MINUTOS Hasta el 10/08/ 22 20:00 hs (cast)

EL TEÉFONO NEGRO (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) Hasta el 10/08/22 22:30 hs (subt)

ELVIS (2D) BIOGRAFÍA (+ 13 AÑOS) 07/08/22 18:30hs (cast)

Más noticias de hoy

Lo último de Política

Elecciones 2022: el MPF habilitará unidades hoy,...

Massa se reúne el martes con los demás ministros para informarles...

TODAS LAS BOLETAS EN LA CIUDAD DE LORETO

TODAS LAS BOLETAS EN LA CIUDAD DE LAS TERMAS

Autoridades recordaron que rige la veda electoral hasta las 21

Lo último de Economía

Comenzaron a enviar en esta campaña alfalfa santiagueña...

El Día de las Infancias llega este año con menos variedad de juguetes...

Se rematarán reproductores Braford y Brangus de elite y de generación...

Lo último de Policiales

Homicidio de un friense acentúa aún más el...

''Dejala, la vas a matar'', gritó un niño para defender a su mamá

Quedó firme la perpetua del femicida Fernando Farré

Lo último de Mundo

Ucrania asegura que el papa Francisco los visitará,...

Su novio tiene hasta 100 erecciones por día y se hizo viral: “No...

Yihad Islámica dice que disparó más de 100 cohetes contra Israel