CARTELERA TV CINE 7 DE AGOSTO DE 2022

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
10.30 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FINDE EN NICK
13.00 SANTIAGO ELIGE 1ª EDICIÓN, CON TODO LO QUE ACONTECIÓ EN LA PRIMERA MAÑANA DEL ACTO ELECCIONARIO, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA PROVINCIA
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE JEY MAMMON Y JÉSICA CIRIO
18.00 SANTIAGO ELIGE EDICIÓN
CENTRAL
23.30 LA VOZ ARGENTINA, CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY Y RICARDO MONTANER, SOLEDAD PASTORUTTI, MUY Y RICKY, Y LALI, EN EL JURADO
01.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 REMIL VA
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO TV
15.30 FIESTA TROPICAL
16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 TICTERES
18.00 BÁSQUET FEMENINO. LA
BANDA BASKET vs. TIRO FEDERAL
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 SOLO PÁDEL
22.00 RECORDANDO
23.00 SGO. PBLO QUE BAILA
23.30 VIVIR SANTIAGO
CINE
TREN BALA (2D) ACCION (+ 16 AÑOS) DURACION: 126 MINUTOS
07/08/22 19:30hs (cast) 22:00 hs (subt)
DC LIGA DE SÚPER-MASCOTAS (2D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS 07/08/2218:20hs (cast)20:25hs (cast)
LA HABITACIÓN DEL HORROR (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 90 MINUTOS Hasta el 10/08/ 22 22:30 hs (subt)
MINIONS (2D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS 07/08/2218:30 hs (cast)20:20hs (cast) 21:30hs(cast)
MINIONS (3D) AVENTURA (ATP) 07/08/22 18:10hs (cast)
THOR: AMOR Y TRUENO (2D) AVENTURA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 125 MINUTOS Hasta el 10/08/ 22 22:10 hs (subt)
THOR: AMOR Y TRUENO (3D) AVENTURA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 125 MINUTOS Hasta el 10/08/ 22 20:00 hs (cast)
EL TEÉFONO NEGRO (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) Hasta el 10/08/22 22:30 hs (subt)
ELVIS (2D) BIOGRAFÍA (+ 13 AÑOS) 07/08/22 18:30hs (cast)