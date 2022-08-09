CARTELERA TV CINE 9 DE AGOSTO DE 2022

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO
FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA
23.30 LA VOZ ARGENTINA
01.00 STAFF.
CANAL 14
11.15 BASQUET FEMENINO. LA
BANDA BASKET vs . TIRO
FEDERAL (R)
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 TICTERES
16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES
vs . INSTITUTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 JUNTOS X LA INCLUSIÓN
22.00 PASIÓN POR EL TUR
22.30 EL PODIO
23.00 NOTICIERO 7.
CINE
TREN BALA (2D) ACCIÓN
(+ 16 AÑOS) DURACION:
126 MINUTOS HASTA EL 10/08/22
17:00 HS (CAST) 19:30HS
(CAST)22:00 HS (SUBT)
CON BRAD PITT, SANDRA
BULLOCK, BAD BUNNY
DC LIGA DE
SÚPERMASCOTAS (2D)
AVENTURA (ATP) DURACION: 105
MINUTOS HASTA EL 10/08/22 16:15
HS (CAST) 18:20HS (CAST)
20:25HS (CAST)
LA HABITACIÓN DEL
HORROR (2D) TERROR
(+ 13 AÑOS) DURACIÓN:
90 MINUTOS HASTA EL 10/08/22
22:30 HS (SUBT)
MINIONS (2D) AVENTURA
(ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS
HASTA EL 10/08/22 16:40HS
(CAST)18:30 HS (CAST)20:20HS
(CAST) 21:30HS (CAST)
MINIONS (3D) AVENTURA
(ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS
HASTA EL 10/08/22 16:20HS
(CAST)18:10 HS (CAST)
THOR: AMOR Y TRUENO
(2D) AVENTURA (+ 13 AÑOS)
DURACIÓN: 125 MINUTOS HASTA
EL 10/08/22 22:10 HS (SUBT)
THOR: AMOR Y TRUENO
(3D) AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 10/08/22 20 HS (CAST)
EL TELÉFONO NEGRO
(2D) TERROR (+ 13 AÑOS)
DURACION: 103 MINUTOS HASTA EL
10/08/22 22:30 HS (SUBT)
ELVIS (2D) BIOGRAFÍA
(+ 13 AÑOS) DURACION:
159 MINUTOS HASTA EL 10/08/22
18:30 HS(SUBT).