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CARTELERA TV CINE 9 DE AGOSTO DE 2022

A LAS 21.15: LIBERTAD DE OPINIÓN.

- 21:01 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO

FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA

23.30 LA VOZ ARGENTINA

01.00 STAFF.

CANAL 14

11.15 BASQUET FEMENINO. LA

BANDA BASKET vs . TIRO

FEDERAL (R)

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 TICTERES

16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES

vs . INSTITUTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 JUNTOS X LA INCLUSIÓN

22.00 PASIÓN POR EL TUR

22.30 EL PODIO

23.00 NOTICIERO 7.

CINE

TREN BALA (2D) ACCIÓN

(+ 16 AÑOS) DURACION:

126 MINUTOS HASTA EL 10/08/22

17:00 HS (CAST) 19:30HS

(CAST)22:00 HS (SUBT)

CON BRAD PITT, SANDRA

BULLOCK, BAD BUNNY

DC LIGA DE

SÚPERMASCOTAS (2D)

AVENTURA (ATP) DURACION: 105

MINUTOS HASTA EL 10/08/22 16:15

HS (CAST) 18:20HS (CAST)

20:25HS (CAST)

LA HABITACIÓN DEL

HORROR (2D) TERROR

(+ 13 AÑOS) DURACIÓN:

90 MINUTOS HASTA EL 10/08/22

22:30 HS (SUBT)

MINIONS (2D) AVENTURA

(ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS

HASTA EL 10/08/22 16:40HS

(CAST)18:30 HS (CAST)20:20HS

(CAST) 21:30HS (CAST)

MINIONS (3D) AVENTURA

(ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS

HASTA EL 10/08/22 16:20HS

(CAST)18:10 HS (CAST)

THOR: AMOR Y TRUENO

(2D) AVENTURA (+ 13 AÑOS)

DURACIÓN: 125 MINUTOS HASTA

EL 10/08/22 22:10 HS (SUBT)

THOR: AMOR Y TRUENO

(3D) AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 10/08/22 20 HS (CAST)

EL TELÉFONO NEGRO

(2D) TERROR (+ 13 AÑOS)

DURACION: 103 MINUTOS HASTA EL

10/08/22 22:30 HS (SUBT)

ELVIS (2D) BIOGRAFÍA

(+ 13 AÑOS) DURACION:

159 MINUTOS HASTA EL 10/08/22

18:30 HS(SUBT).

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