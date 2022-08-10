CARTELERA TV CINE 10 DE AGOSTO DE 2022

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO (CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE MONO BINGO
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.45 FUGITIVA (CONTINÚA)
23.00 LA VOZ ARGENTINA
00.30 STAFF.
CANAL 14
11.15 PARA TODA MUJER
12.15 EN ARMONÍA
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 SOLO PÁDEL
16.30 ARABESC
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 DE A DOS
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 TICTERES
21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.00 NOTICIERO 7.
CINE
TREN BALA (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) DURACION: 126 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 17:00 HS (CAST) 19:30HS (CAST)22:00 HS (SUBT) CON BRAD PITT, SANDRA BULLOCK, BAD BUNNY
DC LIGA DE SÚPERMASCOTAS (2D) AVENTURA (ATP) DURACION: 105 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 16:15 HS (CAST) 18:20HS (CAST)20:25HS (CAST)
LA HABITACIÓN DEL HORROR (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 90 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 22:30 HS (SUBT)
MINIONS (2D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 16:40HS (CAST)18:30 HS (CAST)20:20HS (CAST) 21:30HS (CAST)
MINIONS (3D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 16:20HS (CAST)18:10 HS (CAST)
THOR: AMOR Y TRUENO (2D) AVENTURA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 125 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 22:10 HS (SUBT)
THOR: AMOR Y TRUENO (3D) AVENTURA (+ 13 AÑOS) HASTA EL 10/08/22 20 HS (CAST)
EL TELÉFONO NEGRO (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 103 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 22:30 HS (SUBT)
ELVIS (2D) BIOGRAFÍA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 159 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 18:30 HS(SUBT) CON AUSTIN BUTLER, TOM HANKS, DACRE MONTGOMERY.