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CARTELERA TV CINE 10 DE AGOSTO DE 2022

A LAS 10.30: A LA BARBAROSSA, CON GEORGINA BARBAROSSA.

- 22:03 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO (CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE MONO BINGO

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.45 FUGITIVA (CONTINÚA)

23.00 LA VOZ ARGENTINA

00.30 STAFF.

CANAL 14

11.15 PARA TODA MUJER

12.15 EN ARMONÍA

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 SOLO PÁDEL

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 TICTERES

21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.00 NOTICIERO 7.

CINE

TREN BALA (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) DURACION: 126 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 17:00 HS (CAST) 19:30HS (CAST)22:00 HS (SUBT) CON BRAD PITT, SANDRA BULLOCK, BAD BUNNY

DC LIGA DE SÚPERMASCOTAS (2D) AVENTURA (ATP) DURACION: 105 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 16:15 HS (CAST) 18:20HS (CAST)20:25HS (CAST)

LA HABITACIÓN DEL HORROR (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 90 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 22:30 HS (SUBT)

MINIONS (2D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 16:40HS (CAST)18:30 HS (CAST)20:20HS (CAST) 21:30HS (CAST)

MINIONS (3D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 16:20HS (CAST)18:10 HS (CAST)

THOR: AMOR Y TRUENO (2D) AVENTURA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 125 MINUTOS HASTA  EL 10/08/22 22:10 HS (SUBT)

THOR: AMOR Y TRUENO (3D) AVENTURA (+ 13 AÑOS) HASTA EL 10/08/22 20 HS (CAST)

EL TELÉFONO NEGRO (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 103 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 22:30 HS (SUBT)

ELVIS (2D) BIOGRAFÍA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 159 MINUTOS HASTA EL 10/08/22 18:30 HS(SUBT) CON AUSTIN BUTLER, TOM HANKS, DACRE MONTGOMERY.

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