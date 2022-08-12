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CARTELERA TV CINE 12 DE AGOSTO DE 2022

A LAS 14.30 CORTÁ POR LOZANO.

- 20:34 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

00.15 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 TICKET AL SHOW

12.15 PAISANOS

12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 EL PODIO

16.00 RECOMIENDO TV

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SOLO PÁDEL

19.30 RE MIL VA

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 PEDALIER

22.00 RECORDANDO

23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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