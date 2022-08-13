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CARTELERA TV CINE 13 DE AGOSTO DE 2022

20.00 #JUEGOCHINO, CON EL “PELADO” LÓPEZ.

- 21:13 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 FINDE NICK

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA, CON

EL CHEF ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

14.45 FINDE EN NICK

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

18.15 CINE. LOCA OBSESION

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 #JUEGOCHINO, CON LA

CONDUCCIÓN DE GUILLERMO EL

“PELADO” LÓPEZ

20.45 PASAPALABRA, CON LA

CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR,

CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY

KUSNETZOFF

00.15 GRAN BARTENDER

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 DE A DOS

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