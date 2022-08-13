CARTELERA TV CINE 13 DE AGOSTO DE 2022

-
CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 FINDE NICK
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA, CON
EL CHEF ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS
14.45 FINDE EN NICK
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
18.15 CINE. LOCA OBSESION
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 #JUEGOCHINO, CON LA
CONDUCCIÓN DE GUILLERMO EL
“PELADO” LÓPEZ
20.45 PASAPALABRA, CON LA
CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR,
CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY
KUSNETZOFF
00.15 GRAN BARTENDER
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 DE A DOS