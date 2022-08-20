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CARTELERA TV CINE 20 DE AGOSTO DE 2022

A LAS 22.30: PH. PODEMOS HABLAR.

- 21:56 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 FINDE NICK. PARA ACOMPAÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS Y DIVERTIRSE JUNTO A NUEVOS AMIGOS, COMO PAW PATROL, SHIMMER & SHINE, ALVIN Y LAS ARDILLAS, DORA Y SUS AMIGOS.

12.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA. CONDUCE ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

14.45 FINDE EN NICK. PARA ACOMPAÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS Y DIVERTIRSE JUNTO A NUEVOS AMIGOS, COMO PAW PATROL, SHIMMER & SHINE, ALVIN Y LAS ARDILLAS, DORA Y SUS AMIGOS.

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.30 LOS SIMPSONS

18.00 CASADOS CON HIJOS. CON GUILLERMO FRANCELLA, FLORENCIA PEÑA, DARÍO Y LUISANA LOPILATO, ÉRIKA RIVAS Y MARCELO DE BELLIS.

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 #JUEGOCHINO

20.45 PASA PALABRA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR. CONDUCE ANDY KUSNETZOFF. HOY TENDRÁ COMO INVITADOS A LUCIANO PEREYRA, PABLO ALARCÓN, VICTORIA ONETTO, MICA VÁZQUEZ Y MARKITO NAVAJA.

00.15 GRAN BARTENDER

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV CONDUCE MORENA

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 DE A DOS.

CINE

DRAGON BALL (2D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 16:30 (CAST) 18:30 (CAST) 20:30 (CAST) 22:30 (CAST)

30 NOCHES CON MI EX (2D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 16:20 (CAST) 18:25 (CAST) 20:30 (CAST) 22:35 (CAST)

EL PERRO SAMURAI (2D) (ATP) HASTA EL 24/08/ 16:10 (CAST)

LA BESTIA (2D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 22:30 (SUBT)

TREN BALA (2D) (+ 16 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 20 (CAST)

DC LIGA DE SUPERMASCOTAS (2D) (ATP) HASTA EL 24/08/ 16:10 (CAST) 18:15 (CAST)

LA HABITACIÓN DEL HORROR (2D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 22:45 (SUBT)

MINIONS (2D) (ATP) HASTA EL 24/08/ 18:10 (CAST) 20:30

MINIONS (3D) (ATP) HASTA EL 24- 16:10

THOR: AMOR Y TRUENO (2D) + 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 20:20

THOR: AMOR Y TRUENO (3D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 18

EL TELÉFONO NEGRO (2D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 22:25.

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