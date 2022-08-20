CARTELERA TV CINE 20 DE AGOSTO DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 FINDE NICK. PARA ACOMPAÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS Y DIVERTIRSE JUNTO A NUEVOS AMIGOS, COMO PAW PATROL, SHIMMER & SHINE, ALVIN Y LAS ARDILLAS, DORA Y SUS AMIGOS.
12.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA. CONDUCE ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS
14.45 FINDE EN NICK. PARA ACOMPAÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS Y DIVERTIRSE JUNTO A NUEVOS AMIGOS, COMO PAW PATROL, SHIMMER & SHINE, ALVIN Y LAS ARDILLAS, DORA Y SUS AMIGOS.
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.30 LOS SIMPSONS
18.00 CASADOS CON HIJOS. CON GUILLERMO FRANCELLA, FLORENCIA PEÑA, DARÍO Y LUISANA LOPILATO, ÉRIKA RIVAS Y MARCELO DE BELLIS.
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 #JUEGOCHINO
20.45 PASA PALABRA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR. CONDUCE ANDY KUSNETZOFF. HOY TENDRÁ COMO INVITADOS A LUCIANO PEREYRA, PABLO ALARCÓN, VICTORIA ONETTO, MICA VÁZQUEZ Y MARKITO NAVAJA.
00.15 GRAN BARTENDER
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV CONDUCE MORENA
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 DE A DOS.
CINE
DRAGON BALL (2D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 16:30 (CAST) 18:30 (CAST) 20:30 (CAST) 22:30 (CAST)
30 NOCHES CON MI EX (2D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 16:20 (CAST) 18:25 (CAST) 20:30 (CAST) 22:35 (CAST)
EL PERRO SAMURAI (2D) (ATP) HASTA EL 24/08/ 16:10 (CAST)
LA BESTIA (2D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 22:30 (SUBT)
TREN BALA (2D) (+ 16 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 20 (CAST)
DC LIGA DE SUPERMASCOTAS (2D) (ATP) HASTA EL 24/08/ 16:10 (CAST) 18:15 (CAST)
LA HABITACIÓN DEL HORROR (2D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 22:45 (SUBT)
MINIONS (2D) (ATP) HASTA EL 24/08/ 18:10 (CAST) 20:30
MINIONS (3D) (ATP) HASTA EL 24- 16:10
THOR: AMOR Y TRUENO (2D) + 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 20:20
THOR: AMOR Y TRUENO (3D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 18
EL TELÉFONO NEGRO (2D) (+ 13 AÑOS) HASTA EL 24/08/ 22:25.