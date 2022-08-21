CARTELERA TV CINE 21 DE AGOSTO DE 2022

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK PARA
ACOMPAÑAR A LOS MÁS
PEQUEÑOS Y DIVERTIRSE JUNTO A
NUEVOS AMIGOS, COMO PAW
PATROL, SHIMMER & SHINE, ALVIN
Y LAS ARDILLAS, DORA Y SUS AMIGOS
Y MÁS.
10.30 SANTA MISA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 LA PEÑA DE MORFI
CONDUCE JEY MAMMON
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI.
CONDUCE JEY MAMMON
16.30 CINE. CHICAS ARMADAS Y
PELIGROSAS
18.30 CINE. ENLACE MORTAL
19.45 EL ULTIMO PASAJERO. CON
LA CONDUCCIÓN DE FLOR VIGNA Y
NICO OCCHIATO.
21.15 PASAPALABRA. CONDUCE
IVÁN DE PINEDA
22.30 OPINIÓN DEPORTIVA
23.30 LA VOZ ARGENTINA.
CONDUCE: MARLEY. JURADO:
RICARDO MONTANER, MAU Y
RICKY MONTANER, LALI ESPÓSITO
Y SOLEDAD PASTORUTTI
01.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE.
CONDUCE IVÁN DE PINEDA.
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
12.00 REMIL VA
13.00 ESPÍRITUS DE MI
TIERRA. CON KIKE CALÓ
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO TV
15.30 FIESTA TROPICAL
16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 TICTERES
18.00 BÁSQUET FEMENINO
19.30 ARABESC. CONDUCE
KRASIAH AL AWAD
20.00 MORENA TV
21.00 SOLO PADLE
22.00 RECORDANDO
23.00 SGO. PBLO QUE BAILA
23.30 VIVIR SANTIAGO.