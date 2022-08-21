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CARTELERA TV CINE 21 DE AGOSTO DE 2022

A LAS 21.15: PASAPALABRA. CONDUCE IVÁN DE PINEDA.

- 21:16 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK PARA

ACOMPAÑAR A LOS MÁS

PEQUEÑOS Y DIVERTIRSE JUNTO A

NUEVOS AMIGOS, COMO PAW

PATROL, SHIMMER & SHINE, ALVIN

Y LAS ARDILLAS, DORA Y SUS AMIGOS

Y MÁS.

10.30 SANTA MISA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 LA PEÑA DE MORFI

CONDUCE JEY MAMMON

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI.

CONDUCE JEY MAMMON

16.30 CINE. CHICAS ARMADAS Y

PELIGROSAS

18.30 CINE. ENLACE MORTAL

19.45 EL ULTIMO PASAJERO. CON

LA CONDUCCIÓN DE FLOR VIGNA Y

NICO OCCHIATO.

21.15 PASAPALABRA. CONDUCE

IVÁN DE PINEDA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.30 LA VOZ ARGENTINA.

CONDUCE: MARLEY. JURADO:

RICARDO MONTANER, MAU Y

RICKY MONTANER, LALI ESPÓSITO

Y SOLEDAD PASTORUTTI

01.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE.

CONDUCE IVÁN DE PINEDA.

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

12.00 REMIL VA

13.00 ESPÍRITUS DE MI

TIERRA. CON KIKE CALÓ

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO TV

15.30 FIESTA TROPICAL

16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 TICTERES

18.00 BÁSQUET FEMENINO

19.30 ARABESC. CONDUCE

KRASIAH AL AWAD

20.00 MORENA TV

21.00 SOLO PADLE

22.00 RECORDANDO

23.00 SGO. PBLO QUE BAILA

23.30 VIVIR SANTIAGO.

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