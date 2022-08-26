×

CARTELERA TV CINE 26 DE AGOSTO DE 2022

A LAS 21.45: GÉNESIS. NOVELA BÍBLICA.

- 20:44 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 GÉNESIS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 GÉNESIS (CONTINÚA)

00.00 #JUEGOCHINO

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

11.15 TICKET AL SHOW

12.15 PAISANOS

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 LOQUITOS POR EL

FÚTBOL

14.30 NOTICIERO 7

15.30 EL PODIO

16.00 RECOMIENDO TV

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SOLO PÁDEL

19.30 RE MIL VA

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 PEDALIER

22.00 RECORDANDO

23.00 NOTICIERO 7.

Más noticias de hoy

Lo último de Policiales

La Policía de la Provincia celebró un nuevo...

Alarma en pobladores por la matanza y mutilación de animales en Lote...

Apresan al “Cordobés” y buscan a un familiar por dólares despojados...

Lo último de Mundo

Queman vivos a tres secuestradores que mutilaron...

Un estudio científico confirma que los perros también lloran cuando...

Lo último de País

VIDEO | Pelea, gritos y empujones entre facciones...

Los reclamos de los coleccionistas por el álbum del Mundial

Un hombre prendió fuego la casa de su expareja con la mujer y su...

Lo último de Santiago

HAY VIDEO | La noche santiagueña se hizo día...

Inmejorable mañana: así estará el tiempo este viernes en Santiago...

TIC inauguró su fibra óptica en la ciudad de Fernández

Invitan a la edición especial del Maratón Nacional de Lectura

Se abordará el bullying y abuso infantil en la 2ª Jornada de Motociclistas