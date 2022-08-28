CARTELERA TV CINE 28 DE AGOSTO DE 2022

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK, CON
AVENTURAS PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS
10.30 SANTA MISA, DESDE LA
CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON
JEY MAMMON Y JÉSICA CIRIO
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI
16.30 CINE. QUIERO ROBARME
A LA NOVIA
18.15 CINE. DURO DE MATAR
5. UN BUEN DÍA PARA MORIR
19.45 EL ULTIMO PASAJERO,
CON FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO
21.15 PASAPALABRA, CON
IVÁN DE PINEDA
22.30 OPINION DEPORTIVA,
CON SANTIAGO LEZANA Y LITO
ARGAÑARAZ
23.30 LA VOZ ARGENTINA,
CON MARLEY, Y MONTANER,
SOLEDAD, MAU Y RICKY Y LALI,
EN EL JURADO
01.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
01.30 CIERRE
CANAL 14
12.00 REMIL VA
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO TV
15.30 FIESTA TROPICAL
16.30 LOQUITOS x EL FÚTBOL
17.30 TICTERES
18.00 B. FEMENINO. HUAICO
HONDO vs. CORONEL BORGES
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 SOLO PÁDEL
22.00 RECORDANDO
23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.30 VIVIR SANTIAGO