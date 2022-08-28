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CARTELERA TV CINE 28 DE AGOSTO DE 2022

A LAS 23.30 LA VOZ ARGENTINA, CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY.

- 21:29 Cartelera

CANAL 7


09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK, CON

AVENTURAS PARA LOS MÁS

PEQUEÑOS

10.30 SANTA MISA, DESDE LA

CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON

JEY MAMMON Y JÉSICA CIRIO

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI

16.30 CINE. QUIERO ROBARME

A LA NOVIA

18.15 CINE. DURO DE MATAR

5. UN BUEN DÍA PARA MORIR

19.45 EL ULTIMO PASAJERO,

CON FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO

21.15 PASAPALABRA, CON

IVÁN DE PINEDA

22.30 OPINION DEPORTIVA,

CON SANTIAGO LEZANA Y LITO

ARGAÑARAZ

23.30 LA VOZ ARGENTINA,

CON MARLEY, Y MONTANER,

SOLEDAD, MAU Y RICKY Y LALI,

EN EL JURADO

01.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

01.30 CIERRE


CANAL 14

12.00 REMIL VA

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO TV

15.30 FIESTA TROPICAL

16.30 LOQUITOS x EL FÚTBOL

17.30 TICTERES

18.00 B. FEMENINO. HUAICO

HONDO vs. CORONEL BORGES

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 SOLO PÁDEL

22.00 RECORDANDO

23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.30 VIVIR SANTIAGO

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