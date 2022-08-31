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CARTELERA TV CINE 31 DE AGOSTO DE 2022

A LAS 23.00: LA VOZ ARGENTINA.

- 21:55 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 GÉNESIS

22.15 SORTEO DE MONO BINGO

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.45 GÉNESIS (CONTINÚA)

23.00 LA VOZ ARGENTINA

00.30 STAFF.

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

11.15 PARA TODA MUJER

12.15 EN ARMONÍA

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 SOLO PADEL

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

21.00 TICTERES

21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.00 NOTICIERO 7

(2º Edición).

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