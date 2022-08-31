CARTELERA TV CINE 31 DE AGOSTO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 GÉNESIS
22.15 SORTEO DE MONO BINGO
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.45 GÉNESIS (CONTINÚA)
23.00 LA VOZ ARGENTINA
00.30 STAFF.
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
11.15 PARA TODA MUJER
12.15 EN ARMONÍA
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 SOLO PADEL
16.30 ARABESC
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 DE A DOS
20.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
21.00 TICTERES
21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.00 NOTICIERO 7
(2º Edición).