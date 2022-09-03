×

CARTELERA TV CINE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A LAS 22.30 PH. PODEMOS HABLAR.

- 20:15 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CINE. VACACIONES

INOLVIDABLES

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. VACACIONES

INOLVIDABLES (CONTINÚA)

12.45 CINE. LOCOS DE IRA

14.30 FINDE EN NICK

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

17.45 LOS SIMPSONS

19.00 CASADOS CON HIJOS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR,

CON ANDY KUSNETZOFF Y SUS

INVITADOS: ADRIÁN CORMILLOT,

NAHUEL PENNISI, MARCO

ANTONIO CAPONI, ADABEL

GUERRERO Y NOELIA ANTONELLI

00.15 CATAMARCA, HERMOSA

POR NATURALEZA

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER,

CON SUSANA SAAD

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO, CON

DANNY PECCI

23.30 DE A DOS

Más noticias de hoy

Lo último de Mundo

Ibarra confirmó los regresos de Rojo y “Pipa”...

Lo último de País

Cristina Kirchner dijo que no supo que le había...

La novia del atacante de Cristina denunció que fue amenazada de muerte

El hombre que le gatilló en la cara a Cristina Kirchner se negó...

Lo último de Santiago

Frío amanecer en Santiago del Estero con 3°:...

“Cruz Roja Argentina es una sociedad internacional modelo en la...

La actividad se inició anoche con una recepción oficial de los participantes

Lo último de Deportivo

Interesante certamen en el Santiago del Estero...

El “Colo” Fioravanti le tiene confianza a Mitre

Fin de semana libre para descansar y recuperar “soldados”