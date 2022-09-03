CARTELERA TV CINE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CINE. VACACIONES
INOLVIDABLES
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. VACACIONES
INOLVIDABLES (CONTINÚA)
12.45 CINE. LOCOS DE IRA
14.30 FINDE EN NICK
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
17.45 LOS SIMPSONS
19.00 CASADOS CON HIJOS
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR,
CON ANDY KUSNETZOFF Y SUS
INVITADOS: ADRIÁN CORMILLOT,
NAHUEL PENNISI, MARCO
ANTONIO CAPONI, ADABEL
GUERRERO Y NOELIA ANTONELLI
00.15 CATAMARCA, HERMOSA
POR NATURALEZA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER,
CON SUSANA SAAD
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO, CON
DANNY PECCI
23.30 DE A DOS