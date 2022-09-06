CARTELERA TV CINE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 LA VOZ ARGENTINA
00.00 GÉNESIS
01.00 STAFF
CANAL 14
11.15 B FEM. CORONEL BORGES
VS. CORONEL SUÁREZ
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7
15.30 TICTERES
16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES
VS. DEFENSORES DE BELGRANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 JUNTOS/ LA INCLUSIÓN
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 EL PODIO
23.00 NOTICIERO 7