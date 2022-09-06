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CARTELERA TV CINE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN.

- 21:43 Cartelera

CANAL 7


08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 LA VOZ ARGENTINA

00.00 GÉNESIS

01.00 STAFF


CANAL 14

11.15 B FEM. CORONEL BORGES

VS. CORONEL SUÁREZ

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7

15.30 TICTERES

16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES

VS. DEFENSORES DE BELGRANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 JUNTOS/ LA INCLUSIÓN

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 EL PODIO

23.00 NOTICIERO 7

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