CARTELERA TV CINE 10 DE SEPTIEMBRE

-
CANAL 7
10.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
11.00 CINE. LA JOYA DE LA
FAMILIA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. LA JOYA DE LA FAMILIA
(CONTINÚA)
12.45 CINE. AMOR CIEGO
14.30 FINDE EN NICK
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
17.45 LOS SIMPSONS
19.00 CASADOS CON HIJOS.
CON GUILLERMO FRANCELLA,
FLORENCIA PEÑA, LUISANA Y DARÍO
LOPILATO, ÉRIKA RIVAS Y
MARCELO DE BELLIS
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA) CON GUILLERMO
FRANCELLA, FLORENCIA PEÑA,
LUISANA Y DARÍO LOPILATO, ÉRIKA
RIVAS Y MARCELO DE BELLIS
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA) CON GUILLERMO
FRANCELLA, FLORENCIA PEÑA,
LUISANA Y DARÍO LOPILATO, ÉRIKA
RIVAS Y MARCELO DE BELLIS
22.45 PH. PODEMOS HABLAR
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI
TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER,
CON SUSANA SAAD
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO, CON
DANNY PECCI
23.30 DE A DOS.
CANAL 14