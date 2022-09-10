×

CARTELERA TV CINE 10 DE SEPTIEMBRE

A LAS 22.45: PH. PODEMOS HABLAR.

- 20:29 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

11.00 CINE. LA JOYA DE LA

FAMILIA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. LA JOYA DE LA FAMILIA

(CONTINÚA)

12.45 CINE. AMOR CIEGO

14.30 FINDE EN NICK

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

17.45 LOS SIMPSONS

19.00 CASADOS CON HIJOS.

CON GUILLERMO FRANCELLA,

FLORENCIA PEÑA, LUISANA Y DARÍO

LOPILATO, ÉRIKA RIVAS Y

MARCELO DE BELLIS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA) CON GUILLERMO

FRANCELLA, FLORENCIA PEÑA,

LUISANA Y DARÍO LOPILATO, ÉRIKA

RIVAS Y MARCELO DE BELLIS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA) CON GUILLERMO

FRANCELLA, FLORENCIA PEÑA,

LUISANA Y DARÍO LOPILATO, ÉRIKA

RIVAS Y MARCELO DE BELLIS

22.45 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI

TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER,

CON SUSANA SAAD

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO, CON

DANNY PECCI

23.30 DE A DOS.

CANAL 14

Más noticias de hoy

Lo último de País

Temor por una aterradora aparición del "diablo"...

El papá de Brenda Uliarte dijo que su hija tiene un retraso madurativo,...

Legionella: "Ya se aisló el germen y no hay que asustarse", aseguró...

Lo último de Santiago

Sábado soleado: así estará el tiempo en Santiago...

Se diagrama el operativo primavera para evitar el descontrol durante...

Se realizó el lanzamiento de la Red de Tele-Oftalmología con entrega...

Lo último de Economía

El Banco Central devalúa el peso al 7% mensual,...

Los alimentos aumentaron 2,7%, en la primera semana de septiembre

El dólar blue cae $10 en dos días: a cuánto cotiza este viernes...

Lo último de Policiales

Una pareja quiso hacer un “trío” y terminó...

Secuestran vehículos estacionados que tenían pedido de secuestro

Mujer fue hospitalizada tras chocar su automóvil contra un animal...

Fijan duras condenas para dos asaltantes que atacaron a una pareja...

Conceden la excarcelación al hijo de Diego Peña por el desfalco...