CARTELERA TV CINE 15 DE SEPTIEMBRE

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA. CON
ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION
14.00 “SOY HISTORIA” CON
RAMÓN ÁLVAREZ
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.00 AMOR DE FAMILIA
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 GÉNESIS
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 GÉNESIS (CONTINÚA)
22.45 ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?
00.15 STAFF.
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
11.15 SÁBADO SAGRADO
12.15 RUIDO
DE MOTORES
12.45 TIEMPO P/COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 RE MIL VA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 B. FEM
20.00 SANTIAGO. BAILA
20.30 JUNTOS / LA INCLUSIÓN
21.00 TICTERES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 EN PODIO
23.00 NOTICIERO 7.