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CARTELERA TV CINE 15 DE SEPTIEMBRE

14.00: “Soy Historia” con Ramón Álvarez.

- 21:35 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA. CON

ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION

14.00 “SOY HISTORIA” CON

RAMÓN ÁLVAREZ

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.00 AMOR DE FAMILIA

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 GÉNESIS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 GÉNESIS (CONTINÚA)

22.45 ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

00.15 STAFF.

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

11.15 SÁBADO SAGRADO

12.15 RUIDO

DE MOTORES

12.45 TIEMPO P/COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 RE MIL VA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 B. FEM

20.00 SANTIAGO. BAILA

20.30 JUNTOS / LA INCLUSIÓN

21.00 TICTERES

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 EN PODIO

23.00 NOTICIERO 7.


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