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CARTELERA TV CINE 17 DE SEPTIEMBRE

A LAS 22.45 PH. PODEMOS HABLAR.

- 20:31 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CINE. CODE M

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. CODE M (CONTINÚA)

12.45 CINE. LOS TRES CHIFLADOS

14.30 FINDE EN NICK

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

17.45 LOS SIMPSONS

19.00 CASADOS CON HIJOS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

22.45 PH. PODEMOS HABLAR,

CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY

KUSNETZOFF, Y LOS INVITADOS:

LUCIANO CASTRO, JULIETA

DÍAZ, ALEX CANIGGIA, GREGO

ROSSELLO Y “EL PROFE”

CÓRDOBA

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN



CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV, CON ALEJANDRA CEJAS ARGAÑARAZ

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 CESTOBALL POR EL

14. 20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO, CON DANNY PECCI

23.30 DE A DOS

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