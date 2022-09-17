CARTELERA TV CINE 17 DE SEPTIEMBRE

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CINE. CODE M
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. CODE M (CONTINÚA)
12.45 CINE. LOS TRES CHIFLADOS
14.30 FINDE EN NICK
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
17.45 LOS SIMPSONS
19.00 CASADOS CON HIJOS
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
22.45 PH. PODEMOS HABLAR,
CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY
KUSNETZOFF, Y LOS INVITADOS:
LUCIANO CASTRO, JULIETA
DÍAZ, ALEX CANIGGIA, GREGO
ROSSELLO Y “EL PROFE”
CÓRDOBA
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV, CON ALEJANDRA CEJAS ARGAÑARAZ
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 CESTOBALL POR EL
14. 20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO, CON DANNY PECCI
23.30 DE A DOS