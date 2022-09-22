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CARTELERA TV CINE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

14.00 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ.

- 08:45 Cartelera

CANAL 7 

07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7

14.00 “SOY HISTORIA” CON

RAMÓN ÁLVAREZ

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.00 AMOR DE FAMILIA

18.00 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.45 GÉNESIS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 GÉNESIS (CONTINÚA)

22.45 ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

00.15 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 SÁBADO SAGRADO

12.15 RUIDO DE MOTORES

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 RE MIL VA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO. GÜEMES

vs . CHACARITA (R)

20.00 SGO. BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 TICTERES

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 CESTOBOL X EL 14 (R)

23.00 NOTICIERO 7

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