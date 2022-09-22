CARTELERA TV CINE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7
14.00 “SOY HISTORIA” CON
RAMÓN ÁLVAREZ
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.00 AMOR DE FAMILIA
18.00 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.45 GÉNESIS
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 GÉNESIS (CONTINÚA)
22.45 ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?
00.15 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 SÁBADO SAGRADO
12.15 RUIDO DE MOTORES
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 RE MIL VA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO. GÜEMES
vs . CHACARITA (R)
20.00 SGO. BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 TICTERES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 CESTOBOL X EL 14 (R)
23.00 NOTICIERO 7