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CARTELERA TV CINE 27 DE SEPTIEMBRE

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN.

- 21:18 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.00 AMOR DE FAMILIA

18.00 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 GÉNESIS

23.15 ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 B. FEM. ALTE. BROWN

VS. ASOC. VETERANOS

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7

15.30 TICTERES

16.00 EL CLÁSICO. MITRE VS.

DEPORTIVO MADRYN

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 EL PODIO

23.00 NOTICIERO 7


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