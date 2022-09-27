CARTELERA TV CINE 27 DE SEPTIEMBRE

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CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.00 AMOR DE FAMILIA
18.00 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 GÉNESIS
23.15 ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 B. FEM. ALTE. BROWN
VS. ASOC. VETERANOS
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7
15.30 TICTERES
16.00 EL CLÁSICO. MITRE VS.
DEPORTIVO MADRYN
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 EL PODIO
23.00 NOTICIERO 7