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CARTELERA TV CINE 30 DE SEPTIEMBRE

21.45 PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS, CON IVÁN DE PINEDA.

- 21:32 Cartelera

CANAL 7


08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

16.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.00 AMOR DE FAMILIA

18.00 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 SORTEO DE HAMBURGO

20.30 NOTICIERO 7

21.45 PASAPALABRA ESPECIAL

FAMOSOS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PASAPALABRA ESPECIAL

FAMOSOS (CONTINÚA)

23.15 GÉNESIS

00.00 #JUEGOCHINO

00.45 STAFF


CANAL 14

11.15 TICKET AL SHOW

12.15 CONTRA PUNTO

12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 EL PODIO

16.00 RECOMIENDO TV

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SOLO PADEL

19.30 RE MIL VA

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 PEDALIER

22.00 RECORDANDO

23.00 NOTICIERO 7 (2º Edición)

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