CARTELERA TV CINE 30 DE SEPTIEMBRE

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
16.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.00 AMOR DE FAMILIA
18.00 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 SORTEO DE HAMBURGO
20.30 NOTICIERO 7
21.45 PASAPALABRA ESPECIAL
FAMOSOS
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PASAPALABRA ESPECIAL
FAMOSOS (CONTINÚA)
23.15 GÉNESIS
00.00 #JUEGOCHINO
00.45 STAFF
CANAL 14
11.15 TICKET AL SHOW
12.15 CONTRA PUNTO
12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 EL PODIO
16.00 RECOMIENDO TV
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SOLO PADEL
19.30 RE MIL VA
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 PEDALIER
22.00 RECORDANDO
23.00 NOTICIERO 7 (2º Edición)