CARTELERA TV CINE 1 DE OCTUBRE

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
10.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. PERSIGUIENDO UN
SUEÑO
14.00 CINE. MESA 19
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CINE. MESA 19 (CONTINÚA)
16.00 LOS SIMPSONS
19.00 CASADOS CON HIJOS
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
22.45 PH. PODEMOS HABLAR
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 SÁBADO SAGRADO,
CON GERMÁN MONTENEGRO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 CESTOBALL POR EL 14
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO, CON
DANNY PECCI
23.30 DE A DOS