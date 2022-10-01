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CARTELERA TV CINE 1 DE OCTUBRE

A LAS 22.45 PH. PODEMOS HABLAR, CON KUSNETZOFF.

- 21:16 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

10.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. PERSIGUIENDO UN

SUEÑO

14.00 CINE. MESA 19

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CINE. MESA 19 (CONTINÚA)

16.00 LOS SIMPSONS

19.00 CASADOS CON HIJOS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

22.45 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.30 SÁBADO SAGRADO,

CON GERMÁN MONTENEGRO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 CESTOBALL POR EL 14

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO, CON

DANNY PECCI

23.30 DE A DOS

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