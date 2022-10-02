CARTELERA TV CINE 2 DE OCTUBRE

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK
10.30 SANTA MISA, DESDE LA
CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON
JEY MAMMON Y JÉSICA CIRIO
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI
(CONTINÚA)
16.30 CINE. TITANIC
19.45 EL ÚLTIMO PASAJERO,
CON FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO
21.15 PASAPALABRA, CON
IVÁN DE PINEDA
22.45 OPINIÓN DEPORTIVA,
CON SANTIAGO LEZANA Y LITO
ARGAÑARAZ
23.45 ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?,
CON NATALIA OREIRO, Y
LOS “INVESTIGADORES” MOLDAVSKY,
WANDA, LIZY Y KARINA
LA “PRINCESITA”
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 REMIL VA
13.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO TV
15.30 FIESTA TROPICAL
16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 TICTERES
18.00 Básquet Femenino. PATAGONIA
vs. RED STAR
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 SOLO PÁDEL
22.00 RECORDANDO
23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.30 VIVIR SANTIAGO