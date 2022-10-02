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CARTELERA TV CINE 2 DE OCTUBRE

- 22:26 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK

10.30 SANTA MISA, DESDE LA

CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON

JEY MAMMON Y JÉSICA CIRIO

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI

(CONTINÚA)

16.30 CINE. TITANIC

19.45 EL ÚLTIMO PASAJERO,

CON FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO

21.15 PASAPALABRA, CON

IVÁN DE PINEDA

22.45 OPINIÓN DEPORTIVA,

CON SANTIAGO LEZANA Y LITO

ARGAÑARAZ

23.45 ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?,

CON NATALIA OREIRO, Y

LOS “INVESTIGADORES” MOLDAVSKY,

WANDA, LIZY Y KARINA

LA “PRINCESITA”

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.00 REMIL VA

13.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO TV

15.30 FIESTA TROPICAL

16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 TICTERES

18.00 Básquet Femenino. PATAGONIA

vs. RED STAR

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 SOLO PÁDEL

22.00 RECORDANDO

23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.30 VIVIR SANTIAGO

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