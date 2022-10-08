CARTELERA TV CINE 8 DE OCTUBRE

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK, AVENTURAS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
10.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. LOS SEIS SIGNOS
DE LA LUZ
13.45 CINE. AMOR EN JUEGO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CINE. AMOR EN JUEGO
(CONTINÚA)
16.00 LOS SIMPSONS
19.00 CASADOS CON HIJOS
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
22.45 PH. PODEMOS HABLAR,
CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY
KUSNETZOFF
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.00 EL CLÁSICO. MITRE vs.
ALVARADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA, CON PAULA
KURKHARD
19.30 CESTOBOL POR EL 14
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 DE A DOS