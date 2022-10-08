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CARTELERA TV CINE 8 DE OCTUBRE

A LAS 22.45 PH. PODEMOS HABLAR

- 20:21 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK, AVENTURAS

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

10.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. LOS SEIS SIGNOS

DE LA LUZ

13.45 CINE. AMOR EN JUEGO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CINE. AMOR EN JUEGO

(CONTINÚA)

16.00 LOS SIMPSONS

19.00 CASADOS CON HIJOS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

22.45 PH. PODEMOS HABLAR,

CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY

KUSNETZOFF

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.00 EL CLÁSICO. MITRE vs.

ALVARADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA, CON PAULA

KURKHARD

19.30 CESTOBOL POR EL 14

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 DE A DOS

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