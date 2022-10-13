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CARTELERA TV CINE 13 DE OCTUBRE

A LAS 21.45: GÉNESIS, LA TELENOVELA BÍBLICA.

- 20:15 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

10.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO

FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 NUESTRO AMOR

ETERNO

17.00 AMOR DE FAMILIA

18.00 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.45 GÉNESIS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 GÉNESIS (CONTINÚA)

23.00 ¿QUIÉN ES LA

MÁSCARA?

00.15 STAFF.


CANAL 14

1.15 ÁBADO SAGRADO

12.15 RUIDO DE MOTORES

12.45 TIEMPO PARA

COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 RE MIL VA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14.

OLÍMPICO vs. FERRO ®

20.00 SGO. BAILA

21.30 BÁSQUET POR EL 14.

QUIMSA vs. OBRAS - vivo

23.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

00.30 PASIÓN POR EL TURF.

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