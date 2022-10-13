CARTELERA TV CINE 13 DE OCTUBRE

-
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
10.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO
FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 NUESTRO AMOR
ETERNO
17.00 AMOR DE FAMILIA
18.00 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.45 GÉNESIS
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 GÉNESIS (CONTINÚA)
23.00 ¿QUIÉN ES LA
MÁSCARA?
00.15 STAFF.
CANAL 14
1.15 ÁBADO SAGRADO
12.15 RUIDO DE MOTORES
12.45 TIEMPO PARA
COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 RE MIL VA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14.
OLÍMPICO vs. FERRO ®
20.00 SGO. BAILA
21.30 BÁSQUET POR EL 14.
QUIMSA vs. OBRAS - vivo
23.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
00.30 PASIÓN POR EL TURF.