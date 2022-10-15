CARTELERA TV CINE 15 DE OCTUBRE

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CANAL 7
09.30 FINDE EN NICK
10..5 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
10.30 FINDE EN NICK
(CONTINÚA)
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.05 CINE. LA ERA DE HIELO
13.45 CINE. NUEVE MESES
15.00 SORTEO DE MONO
FECHAS
15..5 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CINE. NUEVE MESES
(CONTINÚA)
16.00 LOS SIMPSONS
19.00 CASADOS CON
HIJOS
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
22.05 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
22.45 PH. PODEMOS HABLAR
00.30 CIERRE DE
TRANSMISIÓN.
CANAL 14
11.00 EL CLÁSICO.
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI
TIERRA.CON KIKE CALÓ
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV, CON
MORENA
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA, CON
PAULA KURKHARD
19.30 CESTOBOL POR EL 14
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 DE A DOS.