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CARTELERA TV CINE 15 DE OCTUBRE

A LAS 22.45 PH. PODEMOS HABLAR.

- 21:31 Cartelera

CANAL 7


09.30 FINDE EN NICK

10..5 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

10.30 FINDE EN NICK

(CONTINÚA)

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.05 CINE. LA ERA DE HIELO

13.45 CINE. NUEVE MESES

15.00 SORTEO DE MONO

FECHAS

15..5 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CINE. NUEVE MESES

(CONTINÚA)

16.00 LOS SIMPSONS

19.00 CASADOS CON

HIJOS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

22.05 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

22.45 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 CIERRE DE

TRANSMISIÓN.


CANAL 14

11.00 EL CLÁSICO.

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI

TIERRA.CON KIKE CALÓ

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV, CON

MORENA

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA, CON

PAULA KURKHARD

19.30 CESTOBOL POR EL 14

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 DE A DOS.

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