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CARTELERA TV CINE 16 DE OCTUBRE

22.30 PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS, CON IVÁN DE PINEDA.

- 21:48 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK

10.30 SANTA MISA, DESDE LA

CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON

LA CONDUCCIÓN DE JEY MAMMON

Y JÉSICA CIRIO

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI

(CONTINÚA)

16.30 CINE. UN DON EXCEPCIONAL

18.15 CINE. EL PLANETA DE

LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN

19.45 EL ÚLTIMO PASAJERO,

CON FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO

21.30 OPINIÓN DEPORTIVA,

CON SANTIAGO LEZANA Y LITO

ARGAÑARAZ

22.30 PASAPALABRA ESPECIAL

FAMOSOS, CON LA CONDUCCIÓN

DE IVÁN DE PINEDA

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.00 REMIL VA

13.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO TV

15.30 FIESTA TROPICAL

16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 TICTERES

18.00 RECORDANDO

19.00 SGO ES PUEBLO QUE

BAILA

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 SOLO PADLE

22.00 BÁSQUET POR EL 14.

OLÍMPICO vs. OBRAS - Vivo

00.00 VIVIR SANTIAGO

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