CARTELERA TV CINE 16 DE OCTUBRE

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK
10.30 SANTA MISA, DESDE LA
CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON
LA CONDUCCIÓN DE JEY MAMMON
Y JÉSICA CIRIO
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI
(CONTINÚA)
16.30 CINE. UN DON EXCEPCIONAL
18.15 CINE. EL PLANETA DE
LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN
19.45 EL ÚLTIMO PASAJERO,
CON FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO
21.30 OPINIÓN DEPORTIVA,
CON SANTIAGO LEZANA Y LITO
ARGAÑARAZ
22.30 PASAPALABRA ESPECIAL
FAMOSOS, CON LA CONDUCCIÓN
DE IVÁN DE PINEDA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 REMIL VA
13.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO TV
15.30 FIESTA TROPICAL
16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 TICTERES
18.00 RECORDANDO
19.00 SGO ES PUEBLO QUE
BAILA
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 SOLO PADLE
22.00 BÁSQUET POR EL 14.
OLÍMPICO vs. OBRAS - Vivo
00.00 VIVIR SANTIAGO