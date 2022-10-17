CARTELERA TV CINE 17 DE OCTUBRE

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA, CON GEORGINA BARBAROSSA
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
10.30 A LA BARBAROSSA (CONTINÚA)
11.15 ARIEL EN SU SALSA, CON EL CHEF ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ
14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON VERÓNICA LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO (CONTINÚA)
16.15 NUESTRO AMOR ETERNO
17.30 AMOR DE FAMILIA
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 GRAN HERMANO, CON LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL MORO
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 GRAN HERMANO (CONTINÚA)
00.30 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 CESTOBALL POR EL 14
12.15 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 B. FEMENINO. TIRO FEDERAL vs. ALTE. BROWN
17.30 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 DE A DOS
19.00 BÁSQUET POR EL 14. OLÍMPICO vs. OBRAS
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 CONTRA PUNTO
23.00 NOTICIERO 7
CINE
TADEO, EL EXPLORADOR
3: LA LEYENDA DE
LA MOMIA (2D) ANIMACIÓN
(ATP) Hasta el 19/10/22 16:30 hs
(cast) 18:20 hs (cast)
LA HUÉRFANA: EL ORIGEN
(2D) TERROR (+ 16
AÑOS) Hasta el 19/10/22 20:10
hs (cast) 22:00 hs (subt)
VISTA POR ÚLTIMA VEZ
(2D) SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16
AÑOS) DURACIÓN: 95 MINUTOS
Hasta el 19/10/22 16:30 hs (cast)
ARGENTINA: 1895 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS) 17:15 hs
(cast) 18:30 (cast) 21:30 (cast)
HALLOWEEN (2D) TERROR
(+ 16 AÑOS) Hasta el 19/10/22
17:00 hs (cast) 19:30 hs (cast)
22:00 hs (subt)
AMSTERDAM: (2D) DRAMA
(+ 13 AÑOS) Hasta el
19/10/22 17:40 hs (cast)
ESCALERA AL INFIERNO
(2D) TERROR (+ 13 AÑOS) Hasta
el 19/10/22 20:20 hs (cast)
FUERZA BRUTA (2D) ACCIÓN
(+13 AÑOS) Hasta el
19/10/22 22:20 hs (subt)
SONRÍE (2D) TERROR (+16
AÑOS) Hasta el 19/10/22 20:00
hs (cast)22:25 hs (subt)