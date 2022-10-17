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CARTELERA TV CINE 17 DE OCTUBRE

A LAS 21.45 GRAN HERMANO

- 21:12 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA, CON GEORGINA BARBAROSSA

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

10.30 A LA BARBAROSSA (CONTINÚA)

11.15 ARIEL EN SU SALSA, CON EL CHEF ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ

14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON VERÓNICA LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO (CONTINÚA)

16.15 NUESTRO AMOR ETERNO

17.30 AMOR DE FAMILIA

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 GRAN HERMANO, CON LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL MORO

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 GRAN HERMANO (CONTINÚA)

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

11.15 CESTOBALL POR EL 14

12.15 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 B. FEMENINO. TIRO FEDERAL vs. ALTE. BROWN

17.30 EN ARMONÍA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 DE A DOS

19.00 BÁSQUET POR EL 14. OLÍMPICO vs. OBRAS

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 CONTRA PUNTO

23.00 NOTICIERO 7

CINE

TADEO, EL EXPLORADOR

3: LA LEYENDA DE

LA MOMIA (2D) ANIMACIÓN

(ATP) Hasta el 19/10/22 16:30 hs

(cast) 18:20 hs (cast)

LA HUÉRFANA: EL ORIGEN

(2D) TERROR (+ 16

AÑOS) Hasta el 19/10/22 20:10

hs (cast) 22:00 hs (subt)

VISTA POR ÚLTIMA VEZ

(2D) SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16

AÑOS) DURACIÓN: 95 MINUTOS

Hasta el 19/10/22 16:30 hs (cast)

ARGENTINA: 1895 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS) 17:15 hs

(cast) 18:30 (cast) 21:30 (cast)

HALLOWEEN (2D) TERROR

(+ 16 AÑOS) Hasta el 19/10/22

17:00 hs (cast) 19:30 hs (cast)

22:00 hs (subt)

AMSTERDAM: (2D) DRAMA

(+ 13 AÑOS) Hasta el

19/10/22 17:40 hs (cast)

ESCALERA AL INFIERNO

(2D) TERROR (+ 13 AÑOS) Hasta

el 19/10/22 20:20 hs (cast)

FUERZA BRUTA (2D) ACCIÓN

(+13 AÑOS) Hasta el

19/10/22 22:20 hs (subt)

SONRÍE (2D) TERROR (+16

AÑOS) Hasta el 19/10/22 20:00

hs (cast)22:25 hs (subt)

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