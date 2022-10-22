CARTELERA TV CINE 22 DE OCTUBRE

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK, CON
AVENTURAS PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
10.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. LA LIGA EXTRAORDINARIA
14.00 CINE. UN ROCKERO DE
LOCURA
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CINE. UN ROCKERO DE
LOCURA (CONTINÚA)
16.00 LOS SIMPSONS
19.00 CASADOS CON HIJOS
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR,
CON ANDY KUSNETZOFF
00.15 GRAN HERMANO. ESPIANDO
LA CASA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 CESTOBOL POR EL 14
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 DE A DOS