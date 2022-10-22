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CARTELERA TV CINE 22 DE OCTUBRE

A LAS 22.30 PH. PODEMOS HABLAR

- 20:22 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK, CON

AVENTURAS PARA LOS MÁS

PEQUEÑOS

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

10.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. LA LIGA EXTRAORDINARIA

14.00 CINE. UN ROCKERO DE

LOCURA

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CINE. UN ROCKERO DE

LOCURA (CONTINÚA)

16.00 LOS SIMPSONS

19.00 CASADOS CON HIJOS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR,

CON ANDY KUSNETZOFF

00.15 GRAN HERMANO. ESPIANDO

LA CASA

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 CESTOBOL POR EL 14

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 DE A DOS

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