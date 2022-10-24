CARTELERA TV CINE 24 DE OCTUBRE

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA, CON GEORGINA BARBAROSSA
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
10.30 A LA BARBAROSSA (CONTINÚA)
11.15 ARIEL EN SU SALSA, CON EL CHEF ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ
14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON VERÓNICA LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO (CONTINÚA)
16.15 NUESTRO AMOR ETERNO
17.30 AMOR DE FAMILIA
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 GRAN HERMANO, CON SANTIAGO DEL MORO
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 GRAN HERMANO (CONTINÚA)
00.00 GÉNESIS
00.30 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 CESTOBALL POR EL 14
12.15 JUNTOS X LA INCLUSIÓN
12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7
15.30 PEDALIER
16.00 EL CLÁSICO. VÉLEZ DE
SAN RAMÓN VS. UNIÓN TALLERES
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ACTIVATE
19.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 CONTRA PUNTO
23.00 NOTICIERO 7
CINE
BLACK ADAM: 1895 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN:
140 MINUTOS Hasta el 26/10/22
16:30 hs (cast)17:00 hs (cast)
19:00 hs (cast) 19:30 hs (cast)
21:30 hs (cast) 22:00 hs (subt)
TADEO, EL EXPLORADOR
3: LA LEYENDA DE
LA MOMIA (2D) ANIMACÓN
(ATP) DURACION: 90 MINUTOS
Hasta el 26/10/22 16:40 hs (cast)
18:30 hs (cast)
LA HUÉRFANA: EL ORIGEN
(2D) TERROR (+ 16
AÑOS) Hasta el 26/10/22 22:30
hs (cast)
ARGENTINA: 1895 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS) Hasta el
26/10/22 17:00 hs (cast) 19:45 hs
(cast) 21:30 hs (cast)
HALLOWEN (2D) TERROR
(+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 111 MINUTOS
Hasta el 26/10/22 17:10
hs (cast) 19:20 hs (cast)
SONRÍE (2D) TERROR (+16
AÑOS) Hasta el 26/10/22 22:25
hs (subt)
EL FOTÓGRAFO DE MINAMATA
(2D) DRAMA (+13
AÑOS) DURACIÓN: 115 MINUTOS
Hasta el 26/10/22 20:20 hs
(cast