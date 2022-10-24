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CARTELERA TV CINE 24 DE OCTUBRE

14.00 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ.

- 21:26 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA, CON GEORGINA BARBAROSSA

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

10.30 A LA BARBAROSSA (CONTINÚA)

11.15 ARIEL EN SU SALSA, CON EL CHEF ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ

14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON VERÓNICA LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO (CONTINÚA)

16.15 NUESTRO AMOR ETERNO

17.30 AMOR DE FAMILIA

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 GRAN HERMANO, CON SANTIAGO DEL MORO

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 GRAN HERMANO (CONTINÚA)

00.00 GÉNESIS

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

11.15 CESTOBALL POR EL 14

12.15 JUNTOS X LA INCLUSIÓN

12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7

15.30 PEDALIER

16.00 EL CLÁSICO. VÉLEZ DE

SAN RAMÓN VS. UNIÓN TALLERES

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ACTIVATE

19.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 CONTRA PUNTO

23.00 NOTICIERO 7

CINE 

BLACK ADAM: 1895 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN:

140 MINUTOS Hasta el 26/10/22

16:30 hs (cast)17:00 hs (cast)

19:00 hs (cast) 19:30 hs (cast)

21:30 hs (cast) 22:00 hs (subt)

TADEO, EL EXPLORADOR

3: LA LEYENDA DE

LA MOMIA (2D) ANIMACÓN

(ATP) DURACION: 90 MINUTOS

Hasta el 26/10/22 16:40 hs (cast)

18:30 hs (cast)

LA HUÉRFANA: EL ORIGEN

(2D) TERROR (+ 16

AÑOS) Hasta el 26/10/22 22:30

hs (cast)

ARGENTINA: 1895 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS) Hasta el

26/10/22 17:00 hs (cast) 19:45 hs

(cast) 21:30 hs (cast)

HALLOWEN (2D) TERROR

(+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 111 MINUTOS

Hasta el 26/10/22 17:10

hs (cast) 19:20 hs (cast)

SONRÍE (2D) TERROR (+16

AÑOS) Hasta el 26/10/22 22:25

hs (subt)

EL FOTÓGRAFO DE MINAMATA

(2D) DRAMA (+13

AÑOS) DURACIÓN: 115 MINUTOS

Hasta el 26/10/22 20:20 hs

(cast

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