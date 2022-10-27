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CARTELERA TV CINE 27 DE OCTUBRE

14.00 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ.

- 20:50 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

10.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 “SOY HISTORIA” CON

RAMÓN ÁLVAREZ

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 NUESTRO AMOR ETERNO

17.30 AMOR DE FAMILIA

19.15 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 GRAN HERMANO

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 GRAN HERMANO (CONTINÚA)

00.00 GÉNESIS

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 SÁBADO SAGRADO

12.15 RUIDO DE MOTORES

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 REMIL VA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 B. FEM. TIRO FEDERAL

VS. ALTE. BROWN

20.00 ACTIVATE

20.30 SGO. PBLO. QUE BAILA

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 CESTOBOL POR EL 14

23.00 NOTICIERO 7

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