CARTELERA TV CINE 27 DE OCTUBRE

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
10.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 “SOY HISTORIA” CON
RAMÓN ÁLVAREZ
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 NUESTRO AMOR ETERNO
17.30 AMOR DE FAMILIA
19.15 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.45 GRAN HERMANO
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 GRAN HERMANO (CONTINÚA)
00.00 GÉNESIS
00.30 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 SÁBADO SAGRADO
12.15 RUIDO DE MOTORES
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 REMIL VA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 B. FEM. TIRO FEDERAL
VS. ALTE. BROWN
20.00 ACTIVATE
20.30 SGO. PBLO. QUE BAILA
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 CESTOBOL POR EL 14
23.00 NOTICIERO 7