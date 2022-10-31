CARTELERA TV CINE 31 DE OCTUBRE

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CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
10.30 A LA BARBAROSSA
(CONTINÚA)
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7
14.00 “SOY HISTORIA” CON
RAMÓN ÁLVAREZ
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.15 NUESTRO AMOR ETERNO
17.15 GÉNESIS
18.30 ASUNCIÓN DE LA INTENDENTA
DE LA CAPITAL
20.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.45 NOTICIERO 7
21.45 GRAN HERMANO
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 GRAN HERMANO (CONTINÚA)
00.00 GÉNESIS
00.30 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 CESTOBALL POR EL 14
12.15 JUNTOS X LA INCLUSIÓN
12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 BASQUET FEMENINO.
HURACAN vs . RED STAR (R)
17.30 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ACTIVATE
19.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 CONTRA PUNTO
23.00 NOTICIERO 7