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CARTELERA TV CINE 31 DE OCTUBRE

14.00 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ.

- 21:30 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

10.30 A LA BARBAROSSA

(CONTINÚA)

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7

14.00 “SOY HISTORIA” CON

RAMÓN ÁLVAREZ

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.15 NUESTRO AMOR ETERNO

17.15 GÉNESIS

18.30 ASUNCIÓN DE LA INTENDENTA

DE LA CAPITAL

20.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.45 NOTICIERO 7

21.45 GRAN HERMANO

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 GRAN HERMANO (CONTINÚA)

00.00 GÉNESIS

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 CESTOBALL POR EL 14

12.15 JUNTOS X LA INCLUSIÓN

12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 BASQUET FEMENINO.

HURACAN vs . RED STAR (R)

17.30 EN ARMONÍA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ACTIVATE

19.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 CONTRA PUNTO

23.00 NOTICIERO 7

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