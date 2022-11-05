×

CARTELERA TV CINE 5 DE NOVIEMBRE

00.15 GRAN HERMANO. ESPIANDO LA CASA

- 22:07 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK, CON

AVENTURAS INFANTILES

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

10.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. JUSTIN Y KELLY

13.45 CINE. QUIERO ROBARME

A LA NOVIA

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CINE. QUIERO ROBARME

A LA NOVIA (CONTINÚA)

16.00 LOS SIMPSONS

19.00 CASADOS CON HIJOS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR,

CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY

KUSNETZOFF

00.15 GRAN HERMANO. ESPIANDO

LA CASA

00.30 PARAMOUNT+ PRESENTA.

BOSÉ

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 CESTOBALL POR EL 14

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 DE A DOS

Más noticias de hoy

Lo último de Economía

Analistas prevén un cierre de año con inflación...

Petroleras modificaron sus tablas de precios con aumentos de hasta...

Desdoblaron el aumento del 13,8% de las prepagas

Lo último de País

Alberto Fernández y un mensaje a sus socios del...

Párroco de Salta admite que es "común" que la gente pida exorcismos...

Cristina Fernández: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar...

Lo último de Política

Roger Nediani destacó los beneficios de la obra...

Cavallo tildó de “ridículos” los tipos de dólar en el país

Prat Gay: “Hoy la Argentina le picó el boleto al kirchnerismo”

Lo último de Deportivo

ALARMA | Lionel Messi sufrió una inflamación...

ATENCIÓN | El último esfuerzo tendrá pequeños cambios en el recorrido

El Maratón de EL LIBERAL larga mañana en medio de una gran expectativa