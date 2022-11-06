CARTELERA TV CINE 6 DE NOVIEMBRE

-
CANAL 7
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK
10.30 SANTA MISA, DESDE LA
CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON
JEY MAMMON Y JÉSICA CIRIO
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI
(CONTINÚA)
17.00 GRAN HERMANO. ESPIANDO
LA CASA
17.15 CINE. MUJERCITAS
19.15 EL ÚLTIMO PASAJERO,
CON FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 GRAN HERMANO, CON
SANTIAGO DEL MORO
00.00 PASAPALABRA, CON
IVÁN DE PINEDA
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
PROGRAMACIÓN DEL LUNES 7-11-22
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
10.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 “SOY HISTORIA” CON
RAMÓN ÁLVAREZ
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
16.15 NUESTRO AMOR ETERNO
17.15 GÉNESIS
18.15 AMOR DE FAMILIA
19.15 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.45 GRAN HERMANO
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
22.30 GRAN HERMANO
23.45 ESPIANDO LA CASA
00.15 STAFF
CANAL 14
12.00 REMIL VA
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO TV
15.30 FIESTA TROPICAL
16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 TICTERES
18.00 BÁSQUET FEMENINO.
ALTE. BROWN vs. INDEPENDIENTE
®
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 SOLO PÁDEL
22.00 RECORDANDO
23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.30 VIVIR SANTIAGO
PROGRAMACIÓN DEL LUNES 7-11-22
11.15 CESTOBOL POR EL 14
12.15 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
12.45 TIEMPO P/COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 BÁSQUET FEM. ALTE.
BROWN vs. INDEPENDIENTE ®
17.30 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ACTIVATE
19.00 EL CLÁSICO. VÉLEZ vs.
INDEPENDIENTE
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 CORAZÓN DE VINILO
23.00 NOTICIERO 7