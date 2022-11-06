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CARTELERA TV CINE 6 DE NOVIEMBRE

- 20:48 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK

10.30 SANTA MISA, DESDE LA

CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON

JEY MAMMON Y JÉSICA CIRIO

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI

(CONTINÚA)

17.00 GRAN HERMANO. ESPIANDO

LA CASA

17.15 CINE. MUJERCITAS

19.15 EL ÚLTIMO PASAJERO,

CON FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 GRAN HERMANO, CON

SANTIAGO DEL MORO

00.00 PASAPALABRA, CON

IVÁN DE PINEDA

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


PROGRAMACIÓN DEL LUNES 7-11-22

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

10.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 “SOY HISTORIA” CON

RAMÓN ÁLVAREZ

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

16.15 NUESTRO AMOR ETERNO

17.15 GÉNESIS

18.15 AMOR DE FAMILIA

19.15 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.45 GRAN HERMANO

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

22.30 GRAN HERMANO

23.45 ESPIANDO LA CASA

00.15 STAFF


CANAL 14

12.00 REMIL VA

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO TV

15.30 FIESTA TROPICAL

16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 TICTERES

18.00 BÁSQUET FEMENINO.

ALTE. BROWN vs. INDEPENDIENTE

®

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 SOLO PÁDEL

22.00 RECORDANDO

23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.30 VIVIR SANTIAGO


PROGRAMACIÓN DEL LUNES 7-11-22

11.15 CESTOBOL POR EL 14

12.15 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

12.45 TIEMPO P/COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 BÁSQUET FEM. ALTE.

BROWN vs. INDEPENDIENTE ®

17.30 EN ARMONÍA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ACTIVATE

19.00 EL CLÁSICO. VÉLEZ vs.

INDEPENDIENTE

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 CORAZÓN DE VINILO

23.00 NOTICIERO 7


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