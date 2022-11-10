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CARTELERA CINE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

14.00 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ.

- 21:39 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

10.30 A LA BARBAROSSA (CONTINÚA)

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 NUESTRO AMOR ETERNO

17.15 GÉNESIS

18.15 AMOR DE FAMILIA

19.15 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.45 GRAN HERMANO

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 GRAN HERMANO

23.45 ESPIANDO LA CASA

00.15 STAFF

CANAL 14

11.15 SÁBADO SAGRADO

12.15 RUIDO DE MOTORES

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 REMIL VA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO. VÉLEZ vs.

INDEPENDIENTE

20.00 ACTIVATE

20.30 SGO. PBLO. QUE BAILA

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 CESTOBALL POR EL 14

23.00 NOTICIERO 7

CINE

PANTERA NEGRA: WAKANDA PARA SIEMPRE (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 161 MINUTOS 10/11/22 AL 16/11/22 18:30 hs (cast) 21:50 hs (subt)

PANTERA NEGRA: WAKANDA PARA SIEMPRE (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 161 MINUTOS 10/11/22 AL 16/11/22 18:00 hs (cast) 21:30 hs (cast)

LILO, LILO COCODRILO (2D) ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 106 MINUTOS 10/11/22 al 16/11/22 16:30 hs (cast) 18:40 hs (cast)

ARGENTINA: 1895 (2D) DRAMA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 140 MINUTOS 10/11/22 AL 16/11/22 19:00 hs (cast) 21:30 hs (cast)

ONE PIECEFILMS RED (2D) ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 115 MINUTOS 10/11/ AL 16/11/ 17:10 (cast) 19:30 (cast)

EL ASCENSOR DEL DIABLO (2D) TERROR (+13 AÑOS) 12,13/11/22 00:45 hs (subt)

TADEO EL EXPLORADOR 3: LA LEYENDA DE LA MOMIA (2D) ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 90 MINUTOS Hasta el 16/11/22 17:00 hs (cast)

HALLOWEEN (2D) TERROR (+ 16 AÑOS) Hasta el 16/11/22 21:40 hs (cast)

SONRÍE (2D) TERROR (+16 AÑOS) DURACIÓN: 115 MINUTOS 12,13/11/22 00:30 hs (subt)

BLACK ADAM (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) Hasta el 16/11/22 22:00 hs (subt) 00:25 hs (subt)

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