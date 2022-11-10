CARTELERA CINE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
10.30 A LA BARBAROSSA (CONTINÚA)
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 “SOY HISTORIA” CON RAMÓN ÁLVAREZ
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 NUESTRO AMOR ETERNO
17.15 GÉNESIS
18.15 AMOR DE FAMILIA
19.15 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.45 GRAN HERMANO
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 GRAN HERMANO
23.45 ESPIANDO LA CASA
00.15 STAFF
CANAL 14
11.15 SÁBADO SAGRADO
12.15 RUIDO DE MOTORES
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 REMIL VA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO. VÉLEZ vs.
INDEPENDIENTE
20.00 ACTIVATE
20.30 SGO. PBLO. QUE BAILA
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 CESTOBALL POR EL 14
23.00 NOTICIERO 7
CINE
PANTERA NEGRA: WAKANDA PARA SIEMPRE (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 161 MINUTOS 10/11/22 AL 16/11/22 18:30 hs (cast) 21:50 hs (subt)
PANTERA NEGRA: WAKANDA PARA SIEMPRE (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 161 MINUTOS 10/11/22 AL 16/11/22 18:00 hs (cast) 21:30 hs (cast)
LILO, LILO COCODRILO (2D) ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 106 MINUTOS 10/11/22 al 16/11/22 16:30 hs (cast) 18:40 hs (cast)
ARGENTINA: 1895 (2D) DRAMA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 140 MINUTOS 10/11/22 AL 16/11/22 19:00 hs (cast) 21:30 hs (cast)
ONE PIECEFILMS RED (2D) ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 115 MINUTOS 10/11/ AL 16/11/ 17:10 (cast) 19:30 (cast)
EL ASCENSOR DEL DIABLO (2D) TERROR (+13 AÑOS) 12,13/11/22 00:45 hs (subt)
TADEO EL EXPLORADOR 3: LA LEYENDA DE LA MOMIA (2D) ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 90 MINUTOS Hasta el 16/11/22 17:00 hs (cast)
HALLOWEEN (2D) TERROR (+ 16 AÑOS) Hasta el 16/11/22 21:40 hs (cast)
SONRÍE (2D) TERROR (+16 AÑOS) DURACIÓN: 115 MINUTOS 12,13/11/22 00:30 hs (subt)
BLACK ADAM (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) Hasta el 16/11/22 22:00 hs (subt) 00:25 hs (subt)