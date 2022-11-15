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CARTELERA CINE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN.

- 21:04 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

10.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 NUESTRO AMOR ETERNO

17.15 GÉNESIS

18.15 AMOR DE FAMILIA

19.15 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

22.30 GRAN HERMANO

00.15 ESPIANDO LA CASA

00.30 POR EL MUNDO MUNDIAL

00.45 STAFF

CANAL 14

11.15 B. FEM. SPORTIVO COLON

vs. LA BANDA BASKET

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 TÍCTERES

16.00 EL CLÁSICO. UNIÓN SGO

vs. UNIÓN DE BOBADAL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 EL PODIO

23.00 NOTICIERO 7

CINE

PANTERA NEGRA: WAKANDA

PARA SIEMPRE

(2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) Hasta

el 16/11/ 18:30 hs (cast) 21:50 hs

(subt)

PANTERA NEGRA: WAKANDA

PARA SIEMPRE

(3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) Hasta

el 16/11/22 18:00 hs (cast) 21:30

hs (cast)

LILO, LILO COCODRILO

(2D) ANIMACIÓN (ATP) Hasta el

16/11/ 16:30 (cast) 18:40 (cast)

ARGENTINA: 1895 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS) Hasta el

16/11/ 19 hs (cast) 21:30 hs (cast)

ONE PIECEFILMS RED

(2D) ANIMACIÓN (ATP) Hasta el

16/11/ 17:10 (cast) 19:30 (cast)

TADEO, EL EXPLORADOR

3: LA LEYENDA DE

LA MOMIA (2D) ANIMACIÓN

(ATP) Hasta el 16/11/ 17 hs (cast)

HALLOWEEN (2D) TERROR

(+ 16 AÑOS) Hasta el 16/11/ 21:40

hs (cast)

BLACK ADAM (2D) ACCIÓN

(+ 13 AÑOS) Hasta el

16/11/22 22:00 hs (subt) 00:25

hs (subt)

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