CARTELERA CINE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

-
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
10.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 NUESTRO AMOR ETERNO
17.15 GÉNESIS
18.15 AMOR DE FAMILIA
19.15 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
22.30 GRAN HERMANO
00.15 ESPIANDO LA CASA
00.30 POR EL MUNDO MUNDIAL
00.45 STAFF
CANAL 14
11.15 B. FEM. SPORTIVO COLON
vs. LA BANDA BASKET
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 TÍCTERES
16.00 EL CLÁSICO. UNIÓN SGO
vs. UNIÓN DE BOBADAL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 EL PODIO
23.00 NOTICIERO 7
CINE
PANTERA NEGRA: WAKANDA
PARA SIEMPRE
(2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) Hasta
el 16/11/ 18:30 hs (cast) 21:50 hs
(subt)
PANTERA NEGRA: WAKANDA
PARA SIEMPRE
(3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) Hasta
el 16/11/22 18:00 hs (cast) 21:30
hs (cast)
LILO, LILO COCODRILO
(2D) ANIMACIÓN (ATP) Hasta el
16/11/ 16:30 (cast) 18:40 (cast)
ARGENTINA: 1895 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS) Hasta el
16/11/ 19 hs (cast) 21:30 hs (cast)
ONE PIECEFILMS RED
(2D) ANIMACIÓN (ATP) Hasta el
16/11/ 17:10 (cast) 19:30 (cast)
TADEO, EL EXPLORADOR
3: LA LEYENDA DE
LA MOMIA (2D) ANIMACIÓN
(ATP) Hasta el 16/11/ 17 hs (cast)
HALLOWEEN (2D) TERROR
(+ 16 AÑOS) Hasta el 16/11/ 21:40
hs (cast)
BLACK ADAM (2D) ACCIÓN
(+ 13 AÑOS) Hasta el
16/11/22 22:00 hs (subt) 00:25
hs (subt)