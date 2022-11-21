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CARTELERA TV CINE 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

- 21:12 Cartelera

PANTERA NEGRA (2D) ACCION (+ 13 AÑOS) 18:30 hs (cast) 21:40 hs (subt)

 

PANTERA NEGRA (3D) 18:00 hs (cast) 21:20 hs (cast)

 

LILO, LILO COCODRILO (2D) 16:20 (cast) 18:30 (cast)

 

ATRAPADA (2D) TERROR 20:40 hs (cast)

 

ONE PIECEFILMS RED (2D) ANIM (ATP) 17:10 hs (cast)

 

HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA (2D) 17:45 hs (cast) 20:45 hs (cast)

 

JEEPERS CREEPERS (2D) 22:20 hs (cast)

 

EL MENÚ (2D) 19:50 hs (cast)

 

BLACK ADAM (2D) ACCIÓN 22:00 hs (subt)

 

CANAL 7

07.55 APERTURA

 

08.00 NICK JR.

 

09.00 BUEN TELEFÉ

 

09.30 A LA BARBAROSSA

 

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

 

10.30 A LA BARBAROSSA

 

11.15 ARIEL EN SU SALSA

 

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

 

12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)

 

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

 

14.00 "SOY HISTORIA" CON RAMÓN ÁLVAREZ

 

14.30 CORTÁ POR LOZANO

 

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

 

15.15 CORTÁ POR LOZANO

 

16.15 NUESTRO AMOR ETERNO

 

17.15 GÉNESIS

 

18.15 AMOR DE FAMILIA

 

19.15 ZULEYHA

 

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

 

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

 

20.15 NOTICIERO 7

 

21.45 GRAN HERMANO

 

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

 

22.30 GRAN HERMANO (CONTINÚA)

 

23.45 ESPIANDO LA CASA

 

00.00 POR EL MUNDO FLASH MUNDIAL

 

00.15 STAFF

 

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

11.15 LOQUITOS X EL FÚTBOL

 

12.15 JUNTOS / LA INCLUSIÓN

 

12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR

 

13.30 RECOMIENDO TV

 

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

 

15.30 PEDALIER

 

16.00 B. FEM. SGO. MAGIC vs. LA BANDA BÁSQUET

 

17.30 EN ARMONÍA

 

18.00 VA DE NUEVO

 

18.30 ACTIVATE

 

19.00 EL CLÁSICO. VÉLEZ vs. 25 DE MAYO

 

21.00 ARABESC

 

21.30 MÁS FÚTBOL

 

22.30 CORAZÓN DE VINILO

 

23.00 NOTICIERO 7

 

 

 


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