CARTELERA TV CINE 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

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PANTERA NEGRA (2D) ACCION (+ 13 AÑOS) 18:30 hs (cast) 21:40 hs (subt)
PANTERA NEGRA (3D) 18:00 hs (cast) 21:20 hs (cast)
LILO, LILO COCODRILO (2D) 16:20 (cast) 18:30 (cast)
ATRAPADA (2D) TERROR 20:40 hs (cast)
ONE PIECEFILMS RED (2D) ANIM (ATP) 17:10 hs (cast)
HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA (2D) 17:45 hs (cast) 20:45 hs (cast)
JEEPERS CREEPERS (2D) 22:20 hs (cast)
EL MENÚ (2D) 19:50 hs (cast)
BLACK ADAM (2D) ACCIÓN 22:00 hs (subt)
CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 A LA BARBAROSSA
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
10.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 "SOY HISTORIA" CON RAMÓN ÁLVAREZ
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
16.15 NUESTRO AMOR ETERNO
17.15 GÉNESIS
18.15 AMOR DE FAMILIA
19.15 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.45 GRAN HERMANO
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 GRAN HERMANO (CONTINÚA)
23.45 ESPIANDO LA CASA
00.00 POR EL MUNDO FLASH MUNDIAL
00.15 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 LOQUITOS X EL FÚTBOL
12.15 JUNTOS / LA INCLUSIÓN
12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 B. FEM. SGO. MAGIC vs. LA BANDA BÁSQUET
17.30 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ACTIVATE
19.00 EL CLÁSICO. VÉLEZ vs. 25 DE MAYO
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 CORAZÓN DE VINILO
23.00 NOTICIERO 7