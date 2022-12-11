CARTELERA DOMINGO 11 DE DICIEMBRE

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Canal 7 HD
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
10.30 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE JEY MAMMON Y JÉSICA CIRIO
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)
16.30 ESPIANDO LA CASA
16.45 CINE. LOS 33
18.45 EL ÚLTIMO PASAJERO, CON NICO OCCHIATO Y FLOR VIGNA
20.45 OPINIÓN DEPORTIVA, LA FIESTA MAYOR DEL DEPORTE, CON SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ
22.30 GRAN HERMANO, CON LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL MORO
00.15 ESPIANDO LA CASA
00.30 POR EL MUNDO MUNDIAL
02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
Canal 14
12.00 REMIL VA
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO TV
15.30 CICLO DE COLECCIÓN. NÉSTOR GARNICA
16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 TICTERES
18.00 BÁSQUET FEMENINO. BELGRANO vs. RED STAR
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 SOLO PÁDEL
22.00 RECORDANDO
23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.30 VIVIR SANTIAGO