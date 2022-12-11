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CARTELERA DOMINGO 11 DE DICIEMBRE

- 20:06 Cartelera

Canal 7 HD

09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

10.30 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE JEY MAMMON Y JÉSICA CIRIO

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)

16.30 ESPIANDO LA CASA

16.45 CINE. LOS 33

18.45 EL ÚLTIMO PASAJERO, CON NICO OCCHIATO Y FLOR VIGNA

20.45 OPINIÓN DEPORTIVA, LA FIESTA MAYOR DEL DEPORTE, CON SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ

22.30 GRAN HERMANO, CON LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL MORO

00.15 ESPIANDO LA CASA

00.30 POR EL MUNDO MUNDIAL

02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


Canal 14

12.00 REMIL VA

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO TV

15.30 CICLO DE COLECCIÓN. NÉSTOR GARNICA

16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 TICTERES

18.00 BÁSQUET FEMENINO. BELGRANO vs. RED STAR

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 SOLO PÁDEL

22.00 RECORDANDO

23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.30 VIVIR SANTIAGO

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