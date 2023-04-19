×

CARTELERA TV CINE 19 DE ABRIL DE 2023

- 20:50 Cartelera

SUNSTAR

SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA (2D) 16:30 / 18:30 / 20:30 y 22:30 hs (reparto)

SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA (3D) 17:30 / 19:30 y 21:30 hs (reparto)

LA EXTORSIÓN (2D) 20:30 hs (reparto) 22:35 hs (reparto)

AIRE: LA HISTORIA DEL LOGO (2D) 16:10 (reparto)

13 EXORCISMOS (2D) 00:30 hs (subt)

JOHN WICK 4 (2D) 19:20 (C)

CALABOZOS Y DRAGONES (2D) 16:45 hs (reparto)

EL EXORCISTA DEL PAPA (2D) 16:20 / 18:20 hs (reparto) 20:20 hs (reparto) 22:20 hs (subt)

LOS TRES MOSQUETEROS (2D) 18:20 hs (reparto)

DESASTRE MARAVILLOSO (2D) 22:30 hs (sub)

ATLAS

SALA 1: EL EXORCISTA DEL PAPA: 18:10 – (2D CAST) –SAM 13

22:00 – (2D SUBT) –SAM 13

SALA 2: SÚPER MARIO BROS. 17:30 Y –19:40 (3D CAST) – ATP

LOS 3 MOSQUETEROS: D'ARTAGNAN 22:10 - (2D SUBT) +13

SALA 3: SÚPER MARIO BROS 18:30 – (2D CAST) – ATP

20:40 – (2D CAST) - ATP

LA EXTORSIÓN: 22:40 -(2D CAST) – SAM13

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

10.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

16.30 EDA Y SERKAN

17.15 NUESTRO AMOR ETERNO

18.45 AMOR DE FAMILIA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

20.00 AMOR DE FAMILIA

20.15 NOTICIERO 7

20.45 FÚTBOL COPA LIBERTADORES. RIVER - SPORTING CRISTAL

23.00 SORTEO DE MONO BINGO

23.10 SORTEO DE TÓMBOLA

23.30 MASTERCHEF

00.30 STAFF

01.15 IGLESIA UNIVERSAL

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR, CON ROGELIO LLAPUR Y UN GRAN EQUIPO

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 SOLO PÁDEL

16.30 ACTIVATE

17.00 MORENA TV, CON ALEJANDRA CEJAS ARGAÑARAZ

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO, CON LIDIA RUIZ

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 TICTERES

21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)



Más noticias de hoy

Lo último de Mundo

Detuvieron a una maestra por abusar de un alumno...

¿Los hombres son más idiotas que las mujeres?: la ciencia develó...

Lo último de Policiales

Utilizando a su hija, una "mechera" robó mercadería...

Dos hermanos revivieron la pesadilla sufrida en un asalto

Federico Guardo enfrentará otro juicio oral, esta vez por el femicidio...

Lo último de Deportivo

Milán empató con el Napoli, pero avanzó de...

Real Madrid fue contundente: derrotó y eliminó al Chelsea de la...

Gran actuación de la atleta Andrea Mansilla en el Maratón de Boston

Lo último de Santiago

Santiago del Estero tendrá una mañana fresca,...

Insisten en que es clave reforzar la vacunación contra la gripe este...

Centro escolar lanza campaña "Un corazón para María Eva"