CARTELERA TV CINE 19 DE ABRIL DE 2023

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SUNSTAR
SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA (2D) 16:30 / 18:30 / 20:30 y 22:30 hs (reparto)
SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA (3D) 17:30 / 19:30 y 21:30 hs (reparto)
LA EXTORSIÓN (2D) 20:30 hs (reparto) 22:35 hs (reparto)
AIRE: LA HISTORIA DEL LOGO (2D) 16:10 (reparto)
13 EXORCISMOS (2D) 00:30 hs (subt)
JOHN WICK 4 (2D) 19:20 (C)
CALABOZOS Y DRAGONES (2D) 16:45 hs (reparto)
EL EXORCISTA DEL PAPA (2D) 16:20 / 18:20 hs (reparto) 20:20 hs (reparto) 22:20 hs (subt)
LOS TRES MOSQUETEROS (2D) 18:20 hs (reparto)
DESASTRE MARAVILLOSO (2D) 22:30 hs (sub)ATLAS
SALA 1: EL EXORCISTA DEL PAPA: 18:10 – (2D CAST) –SAM 13
22:00 – (2D SUBT) –SAM 13
SALA 2: SÚPER MARIO BROS. 17:30 Y –19:40 (3D CAST) – ATP
LOS 3 MOSQUETEROS: D'ARTAGNAN 22:10 - (2D SUBT) +13
SALA 3: SÚPER MARIO BROS 18:30 – (2D CAST) – ATP
20:40 – (2D CAST) - ATP
LA EXTORSIÓN: 22:40 -(2D CAST) – SAM13
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
10.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
16.30 EDA Y SERKAN
17.15 NUESTRO AMOR ETERNO
18.45 AMOR DE FAMILIA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
20.00 AMOR DE FAMILIA
20.15 NOTICIERO 7
20.45 FÚTBOL COPA LIBERTADORES. RIVER - SPORTING CRISTAL
23.00 SORTEO DE MONO BINGO
23.10 SORTEO DE TÓMBOLA
23.30 MASTERCHEF
00.30 STAFF
01.15 IGLESIA UNIVERSALCANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR, CON ROGELIO LLAPUR Y UN GRAN EQUIPO
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 SOLO PÁDEL
16.30 ACTIVATE
17.00 MORENA TV, CON ALEJANDRA CEJAS ARGAÑARAZ
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO, CON LIDIA RUIZ
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 DE A DOS
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 TICTERES
21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)