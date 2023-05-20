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CARTELERA TV CINE 19 DE MAYO DE 2023

- 20:22 Cartelera

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS X (2D) 14:00 hs (reparto) 15:00 hs (reparto) 16:50 hs (reparto) 18:00 hs (reparto) 19:40 hs (reparto) 21:20 hs (reparto) 22 :30 (subt) 00:10 hs (reparto) 00:30 hs (subt)

CON VIN DIESEL, JASON MOMOA, JASON STATHAN

RÁPIDOS Y FURIOSOS X (3D) 13:40 / 16:20 / 19:05 / 21:50 y 00:40 hs (reparto)

GUARDIANES DE LA GALAXIA: VOLUMEN 3 (2D) 16:30 hs (reparto) 19:20 hs (reparto)

SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA (2D) 14:10 hs (reparto) 16:10 hs (reparto) 18:10 hs (reparto) 20:10 hs (reparto)

EVIL DEAD: EL DESPERTAR (2D) 22:00 hs (subt)

NO DESCANSARÁS (2D) 22:10 hs (subt) 00:20 hs (subt)

ATLAS

RÁPIDO Y FURIOSO X: 17:00 – 3D CAST – + 16 – SALA 2

18:00 – 2D CAST – + 16 - SALA 1

21:00 – 3D CAST – + 16 – SALA 2

22:00 – 2D SUBT – + 16 – SALA 3

SÚPER MARIO BROS: 19:00 – 2D CAST – ATP – SALA 3

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3:

22:30 – 3D CAST– +16 – SALA 1

LA GERENCIA DEL CINE INFORMÓ QUE EL LUNES 22 NO HAY FUNCIÓN POR DESCANSO DE PERSONAL

CANAL 7

09.25 APERTURA

09.30 FINDE EN NICK

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

10.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. MI AMIGO ENZO

13.45 CINE. UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.30 CINE. UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA (CONTINÚA)

16.00 LOS SIMPSONS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

20.00 PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS

21.15 CASADOS CON HIJOS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 CASADOS CON HIJOS(CONTINÚA)

00.30 IGLESIA UNIVERSAL

00.45 CIERRE

CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO, CON GERMÁN MONTENEGRO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA, CON KIKE CALO

15.30 MUSICALÍSIMO TV, CON WILLY OCARANZA

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 ACTIVATE, CON IVANA GONZÁLEZ

20.00 TERCER TIEMPO

20.30 CESTOBALL POR EL 14

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 DE A DOS



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