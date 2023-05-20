CARTELERA TV CINE 19 DE MAYO DE 2023

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SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS X (2D) 14:00 hs (reparto) 15:00 hs (reparto) 16:50 hs (reparto) 18:00 hs (reparto) 19:40 hs (reparto) 21:20 hs (reparto) 22 :30 (subt) 00:10 hs (reparto) 00:30 hs (subt)
CON VIN DIESEL, JASON MOMOA, JASON STATHAN
RÁPIDOS Y FURIOSOS X (3D) 13:40 / 16:20 / 19:05 / 21:50 y 00:40 hs (reparto)
GUARDIANES DE LA GALAXIA: VOLUMEN 3 (2D) 16:30 hs (reparto) 19:20 hs (reparto)
SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA (2D) 14:10 hs (reparto) 16:10 hs (reparto) 18:10 hs (reparto) 20:10 hs (reparto)
EVIL DEAD: EL DESPERTAR (2D) 22:00 hs (subt)
NO DESCANSARÁS (2D) 22:10 hs (subt) 00:20 hs (subt)
ATLAS
RÁPIDO Y FURIOSO X: 17:00 – 3D CAST – + 16 – SALA 2
18:00 – 2D CAST – + 16 - SALA 1
21:00 – 3D CAST – + 16 – SALA 2
22:00 – 2D SUBT – + 16 – SALA 3
SÚPER MARIO BROS: 19:00 – 2D CAST – ATP – SALA 3
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3:
22:30 – 3D CAST– +16 – SALA 1
LA GERENCIA DEL CINE INFORMÓ QUE EL LUNES 22 NO HAY FUNCIÓN POR DESCANSO DE PERSONAL
CANAL 7
09.25 APERTURA
09.30 FINDE EN NICK
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
10.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. MI AMIGO ENZO
13.45 CINE. UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.30 CINE. UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA (CONTINÚA)
16.00 LOS SIMPSONS
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
20.00 PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS
21.15 CASADOS CON HIJOS
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 CASADOS CON HIJOS(CONTINÚA)
00.30 IGLESIA UNIVERSAL
00.45 CIERRE
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO, CON GERMÁN MONTENEGRO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA, CON KIKE CALO
15.30 MUSICALÍSIMO TV, CON WILLY OCARANZA
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 ACTIVATE, CON IVANA GONZÁLEZ
20.00 TERCER TIEMPO
20.30 CESTOBALL POR EL 14
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 DE A DOS