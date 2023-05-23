CARTELERA TV CINE 23 DE MAYO DE 2023

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SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS X (2D) 16:50 hs (reparto) 18:00 hs (reparto) 19:40 hs (reparto) 21:20 hs (reparto) 22:30 (subtítulo)
CON VIN DIESEL, JASON MOMOA, JASON STATHAN, CHARLIZE THERON Y MICHELLE RODRÍGUEZ
RÁPIDOS Y FURIOSOS X (3D) 16:20 hs (reparto) 19:05 hs (reparto) 21:50 hs (reparto)
GUARDIANES DE LA GALAXIA: VOLUMEN 3 (2D) 16:30 hs (reparto) 19:20 hs (reparto)
SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA (2D) 16:10 hs (reparto) 18:10 hs (reparto) 20:10 hs (reparto)
EVIL DEAD: EL DESPERTAR (2D) 22:00 hs (subt)
NO DESCANSARÁS (2D) 22:10 hs (sub)
ATLAS
RÁPIDOS Y FURIOSOS X: 17:00 – 3D CAST – + 16 – SALA 2
18:00 – 2D CAST – + 16 - SALA 1
21:00 – 3D CAST – + 16 – SALA 2
22:00 – 2D SUBT – + 16 – SALA 3
SÚPER MARIO BROS: 19:00 – 2D CAST – ATP – SALA 3
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3:
22:30 – 3D CAST– +16 – SALA 1
LA GERENCIA DEL CINE INFORMÓ QUE LOS LUNES NO HAY FUNCIÓN POR DESCANSO DE PERSONAL
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
10.30 A LA BARBAROSSA (CONTINÚA)
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 EDA Y SERKÁN
17.45 NUESTRO AMOR ETERNO
18.30 TODO POR MI HOGAR
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
20.00 TODO POR MI HOGAR (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
22.30 PANTANAL
23.45 MASTERCHEF
01.00 STAFF
01.15 IGLESIA UNIVERSALCANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR, CON ROGELIO LLAPUR Y UN GRAN EQUIPO
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 TICTERES
16.00 ACTIVATE
16.30 DE A DOS, CON SUSANA SAAD
17.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA, CON KIKE CALO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 EL CLÁSICO. MITRE vs. ESTUDIANTES
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 ARABESC
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 EL PODIO
23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)