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CARTELERA TV CINE 23 DE MAYO DE 2023

- 08:23 Cartelera

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS X (2D) 16:50 hs (reparto) 18:00 hs (reparto) 19:40 hs (reparto) 21:20 hs (reparto) 22:30 (subtítulo)

CON VIN DIESEL, JASON MOMOA, JASON STATHAN, CHARLIZE THERON Y MICHELLE RODRÍGUEZ

RÁPIDOS Y FURIOSOS X (3D) 16:20 hs (reparto) 19:05 hs (reparto) 21:50 hs (reparto)

GUARDIANES DE LA GALAXIA: VOLUMEN 3 (2D) 16:30 hs (reparto) 19:20 hs (reparto)

SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA (2D) 16:10 hs (reparto) 18:10 hs (reparto) 20:10 hs (reparto)

EVIL DEAD: EL DESPERTAR (2D) 22:00 hs (subt)

NO DESCANSARÁS (2D) 22:10 hs (sub)

ATLAS

RÁPIDOS Y FURIOSOS X: 17:00 – 3D CAST – + 16 – SALA 2

18:00 – 2D CAST – + 16 - SALA 1

21:00 – 3D CAST – + 16 – SALA 2

22:00 – 2D SUBT – + 16 – SALA 3

SÚPER MARIO BROS: 19:00 – 2D CAST – ATP – SALA 3

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3:

22:30 – 3D CAST– +16 – SALA 1


LA GERENCIA DEL CINE INFORMÓ QUE LOS LUNES NO HAY FUNCIÓN POR DESCANSO DE PERSONAL

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

10.30 A LA BARBAROSSA (CONTINÚA)

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 EDA Y SERKÁN

17.45 NUESTRO AMOR ETERNO

18.30 TODO POR MI HOGAR

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

20.00 TODO POR MI HOGAR (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

22.30 PANTANAL

23.45 MASTERCHEF

01.00 STAFF

01.15 IGLESIA UNIVERSAL

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR, CON ROGELIO LLAPUR Y UN GRAN EQUIPO

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 TICTERES

16.00 ACTIVATE

16.30 DE A DOS, CON SUSANA SAAD

17.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA, CON KIKE CALO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 EL CLÁSICO. MITRE vs. ESTUDIANTES

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 ARABESC

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 EL PODIO

23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)




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