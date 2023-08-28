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CARTELERA | TV CINE 28 DE AGOSTO DE 2023

- 21:02 Cartelera

SUNSTAR

GRAN TURISMO (2D) 16.20 y 19 hs (reparto) 21.00 (subt)

ALMAMULA (2D) 20.00 (reparto)

TOC TOC (2D) 22.30 (reparto)

BARBIE (2D) 17.00 hs (reparto)

ELEMENTOS (3D) 16.40 (reparto)

ELEMENTOS (2D) 17.20 (reparto)

3D MEGALODÓN 2: 21.45 (reparto)

DRÁCULA 2D 22.00 (subt)

HÁBLAME (2D) 22.20 (reparto)

TORTUGAS NINJAS (2D) 16.50 (reparto)

TORTUGAS NINJAS (3D) 19 (elenco)

OPPENHEIMER (2D) 19.00 hs (reparto)

ESCARABAJO AZUL (2D) 19.20 (reparto)

ATLAS

TORTUGAS NINJAS: 17 hs - SALA 2 (2D) (JUEV., SÁB. Y MAR.) / 17 hs -SALA 2 (3D) (VIER., DOM. Y MIÉR.)

BLUE BEETLE: 17.10 hs (2D) SALA 1

MEGALODÓN 2: 19 hs- SALA 3

DRÁCULA. 22.30 hs SALA 2

ALMAMULA:

20 hs- SALA 1

22 hs-SALA 3

GRAN TURISMO:


22.20 hs SALA 1

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

10.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

16.30 EDA Y SERKAN

17.15 LLAMAS DEL DESTINO

18.30 TODO POR MI HOGAR

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

20.00 TODO POR MI HOGAR (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.45 GOT TALENT ARGENTINA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

22.30 GOT TALENT ARG.

23.15 TRAICIONADA

00.15 STAFF

00.45 IGLESIA UNIVERSAL

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR, CON ROGELIO LLAPUR Y UN GRAN EQUIPO

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7

15.30 PEDALIER

16.00 BÁSQUET FEMENINO. DEFENSORES DEL SUD vs. EL CLAN ®

17.30 EN ARMONÍA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ACTIVATE

19.00 EL CLÁSICO. MITRE vs RIESTRA

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 DE A DOS

23.00 NOTICIERO 7



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