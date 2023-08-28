CARTELERA | TV CINE 28 DE AGOSTO DE 2023

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SUNSTAR
GRAN TURISMO (2D) 16.20 y 19 hs (reparto) 21.00 (subt)
ALMAMULA (2D) 20.00 (reparto)
TOC TOC (2D) 22.30 (reparto)
BARBIE (2D) 17.00 hs (reparto)
ELEMENTOS (3D) 16.40 (reparto)
ELEMENTOS (2D) 17.20 (reparto)
3D MEGALODÓN 2: 21.45 (reparto)
DRÁCULA 2D 22.00 (subt)
HÁBLAME (2D) 22.20 (reparto)
TORTUGAS NINJAS (2D) 16.50 (reparto)
TORTUGAS NINJAS (3D) 19 (elenco)
OPPENHEIMER (2D) 19.00 hs (reparto)
ESCARABAJO AZUL (2D) 19.20 (reparto)
ATLAS
TORTUGAS NINJAS: 17 hs - SALA 2 (2D) (JUEV., SÁB. Y MAR.) / 17 hs -SALA 2 (3D) (VIER., DOM. Y MIÉR.)
BLUE BEETLE: 17.10 hs (2D) SALA 1
MEGALODÓN 2: 19 hs- SALA 3
DRÁCULA. 22.30 hs SALA 2
ALMAMULA:
20 hs- SALA 1
22 hs-SALA 3
GRAN TURISMO:
22.20 hs SALA 1
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
10.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
16.30 EDA Y SERKAN
17.15 LLAMAS DEL DESTINO
18.30 TODO POR MI HOGAR
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
20.00 TODO POR MI HOGAR (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.45 GOT TALENT ARGENTINA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
22.30 GOT TALENT ARG.
23.15 TRAICIONADA
00.15 STAFF
00.45 IGLESIA UNIVERSAL
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR, CON ROGELIO LLAPUR Y UN GRAN EQUIPO
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7
15.30 PEDALIER
16.00 BÁSQUET FEMENINO. DEFENSORES DEL SUD vs. EL CLAN ®
17.30 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ACTIVATE
19.00 EL CLÁSICO. MITRE vs RIESTRA
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 DE A DOS
23.00 NOTICIERO 7