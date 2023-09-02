CARTELERA | TV CINE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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SUNSTAR
GRAN TURISMO (2D) 14:30 y 17:10 hs (reparto)
ALMAMULA (2D) 20:15 hs (reparto) 00:10 (reparto)
TOC TOC (2D) 20.00 (reparto)
BARBIE (2D) 15:00 hs (reparto) 17:30 hs (reparto)
ELEMENTOS (3D) 14:20 hs (reparto) 16:40 hs (reparto)
MEGALODÓN 3D 2: 21.45
DRÁCULA 2D. 22:00 (subt) 00:30 (subt)
HÁBLAME (2D) 19.50hs (C)
TORTUGAS NINJAS (2D) 14:30 (reparto) 16:50 (reparto)
TORTUGAS NINJAS (3D) 19.00 (reparto)
CONTRA RELOJ (2D) 14:20 / 16:15 / y 18:10 hs (reparto) 22:20 (subt) 00:20 (subt)
SONIDOS DE LIBERTAD (2D) 19 hs (c) 21:50 y 00:30 (s)
ATLAS
SONIDO DE LIBERTAD
19.00 HS - SALA 1 - 2D - CAST
SONIDO DE LIBERTAD
22.10 HS- SALA 1 - 2D- SUBT
TORTUGAS NINJAS 17.40 HS - SALA 1 - 2D - CAST
MEGALODÓN 2. 20.20 HS- SALA 1- 2D- CAST
GRAN TURISMO 22.30 HS - SALA 1- 2D- SUBT
BLUE BEETLE 17.00 hs SALA 3 - 2D - CAST
ALMAMULA 20 HS - SALA 3 - 2D- CAST
DRÁCULA 22.20- 2D - SALA 3- CAST
CANAL 7
09.30 FINDE EN NICK
10.15 SORTEO DE TÓMBOLA
10.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
12.15 CINE. SR. LINK
13.45 CINE. 10 COSAS QUE ODIO DE TÍ
15.00 SORTEO MONO FECHAS
15.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.30 CINE. 10 COSAS QUE ODIO DE TÍ (CONTINÚA)
16.15 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. DURO DE MATAR 5, UN BUEN DÍA PARA MORIR
19.30 CINE. ARMAGEDDON
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. ARMAGEDDON (CONTINÚA)
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 MARLEY PRESENTA. SILVINA LUNA, UNA LUCHADORA DE LA VIDA
00.30 GRAN BARTENDER
01.15 IGLESIA UNIVERSAL
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV, CON WILLY OCARANZA
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 TERCER TIEMPO
21.00 MUSICALÍSIMO TV
22.00 BIO CLIPS
23.00 RECORDANDO, CON DANNY PECCI