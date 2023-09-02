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CARTELERA | TV CINE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- 21:10 Cartelera

SUNSTAR

GRAN TURISMO (2D) 14:30 y 17:10 hs (reparto)

ALMAMULA (2D) 20:15 hs (reparto) 00:10 (reparto)

TOC TOC (2D) 20.00 (reparto)

BARBIE (2D) 15:00 hs (reparto) 17:30 hs (reparto)

ELEMENTOS (3D) 14:20 hs (reparto) 16:40 hs (reparto)

MEGALODÓN 3D 2: 21.45

DRÁCULA 2D. 22:00 (subt) 00:30 (subt)

HÁBLAME (2D) 19.50hs (C)

TORTUGAS NINJAS (2D) 14:30 (reparto) 16:50 (reparto)

TORTUGAS NINJAS (3D) 19.00 (reparto)

CONTRA RELOJ (2D) 14:20 / 16:15 / y 18:10 hs (reparto) 22:20 (subt) 00:20 (subt)

SONIDOS DE LIBERTAD (2D) 19 hs (c) 21:50 y 00:30 (s)

ATLAS

SONIDO DE LIBERTAD

19.00 HS - SALA 1 - 2D - CAST

SONIDO DE LIBERTAD

22.10 HS- SALA 1 - 2D- SUBT

TORTUGAS NINJAS 17.40 HS - SALA 1 - 2D - CAST

MEGALODÓN 2. 20.20 HS- SALA 1- 2D- CAST

GRAN TURISMO 22.30 HS - SALA 1- 2D- SUBT

BLUE BEETLE 17.00 hs SALA 3 - 2D - CAST

ALMAMULA 20 HS - SALA 3 - 2D- CAST

DRÁCULA 22.20- 2D - SALA 3- CAST


CANAL 7

09.30 FINDE EN NICK

10.15 SORTEO DE TÓMBOLA

10.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

12.15 CINE. SR. LINK

13.45 CINE. 10 COSAS QUE ODIO DE TÍ

15.00 SORTEO MONO FECHAS

15.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.30 CINE. 10 COSAS QUE ODIO DE TÍ (CONTINÚA)

16.15 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. DURO DE MATAR 5, UN BUEN DÍA PARA MORIR

19.30 CINE. ARMAGEDDON

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. ARMAGEDDON (CONTINÚA)

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 MARLEY PRESENTA. SILVINA LUNA, UNA LUCHADORA DE LA VIDA

00.30 GRAN BARTENDER

01.15 IGLESIA UNIVERSAL


CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV, CON WILLY OCARANZA

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 TERCER TIEMPO

21.00 MUSICALÍSIMO TV

22.00 BIO CLIPS

23.00 RECORDANDO, CON DANNY PECCI



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