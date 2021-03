La historia del cóctel creado para curar una pandemia en Brasil

07/03/2021 - 13:21 El Cronista

La caipiriña (en portugués, caipirinha) nació en Brasil y es un cóctel clásico en todo el mundo. Su ingrediente principal es la cachaza, pero también lleva lima, azúcar y hielo.

Al igual que ahora el coronavirus, la gripe española azotó con fuerza a Brasil hace un siglo. En ese entonces, el trago más popular del gigante sudamericano fue considerado un potente remedio para enfrentar la pandemia.

Eran tiempos en que la mezcla de miel, ajo y limón se usaba como remedio casero para combatir la gripe común. Pero en 1918, con la llegada de la peste de la gripe española, se buscó que esa fórmula tuviera un mayor 'efecto terapéutico' y se la complementó con cachaza, el aguardiente de caña local.

Según Jairo Martins da Silva, un estudioso de la cachaza con más de 25 años de experiencia, la prescripción de remedios caseros a base de hierbas, frutas y alcohol formaba parte del recetario de la medicina popular de la época. "Durante el período de la gripe española fue un recurso bastante usado. Tanto, que hasta hoy en día se utiliza mucho el limón, la miel y el ajo para frenar los resfríos", explicó a EFE.

"Cuando la gripe española terminó, hacia 1920, comenzó a venderse con el nombre de caipirinha, una 'marca' que se consagró en febrero de 1922 durante la Semana de Arte Moderno en París", señaló Martins.

Varias versiones coinciden en que la gran impulsora de la popularidad de este trago fue Tarsila do Amaral, reconocida mundialmente como una de las principales exponentes del modernismo en América latina.

A la artista y a su marido, el poeta y escritor Oswald de Andrade, les gustaba promocionar la gastronomía brasileña en sus viajes por el mundo. Si bien Do Amaral no pudo asistir a la también llamada ‘Semana del 22', su esposo y otros intelectuales de Brasil compartieron las bondades de esa bebida con sus colegas en la capital francesa.

¿Una curiosidad? A fines de 2020. 'A caipirinha', de Do Amaral, obra que pertenecía a un empresario investigado por corrupción, se subastó en San Pablo por orden judicial: alcanzó el récord de u$s 11,3 millones.

LA CACHAZA, EL ALMA DE LA CAIPIRIÑA

La cachaza es la bebida destilada más consumida en Brasil y la tercera en el mundo, según los datos del Instituto Brasileño de la Cachaza (Ibrac).

Existen 6 tipos de cachaza: pura, azucarada, almacenada, añeja, premium y extra premium. Sin embargo, como se usan casi 40 tipos de maderas de envejecimiento, se habla de más de 150 variantes de esta bebida.

Además de Brasil, Alemania es uno de los mercados con mayores aficionados: compra el 25 % de la cachaza exportada por el país sudamericano.

CAIPIRIÑAS VERSUS CAIPIROSKAS

"Las caipiriñas se caracterizan por ser bebidas frutadas, refrescantes, equilibradas. Dependiendo de la fruta, llegan a diferentes tonos de equilibrio", explica Gino Leal, bartender brasilero, residente en Argentina hace 10 años y gerente en el restaurante italiano Paesano ubicado en City Bell.

¿Cuál es la diferencia entre caipirinha y caipiroska? "Son mellizas: una lleva cachaça y la otra, vodka", explica Leal.

RECETA DE CAPIRIÑA DE FRUTILLA CON ALBAHACA

Ingredientes

3 frutillas

2 hojas de albahaca

1 chupito de cachaza

1 chupito de almíbar o dos cucharadas de azúcar (ver tip 2)

Hielo (ver tip 1)

Procedimiento

Cortar las frutillas en cubos chicos

Volcar la frutilla en el vaso junto al almíbar y con un mortero (o similar) pisarlo, aplastarlo, unirlo

Agregar el hielo

Volcar la cachaza y con una cuchara revolver, revolver, revolver

Si tenés, agregale una apretadita de medio limón

Ubicá en la palma de tu mano las dos hojitas de albahaca y, con la palma de la otra mano, golpeala como si fueras a dar un aplauso. Agregala al cóctel (ver tip 5)

RECETA DE CAPIROSKA DE ANANÁ Y MENTA

Ingredientes

1 rodaja de ananá

3 hojas de menta

1 chupito de vodka

1 chupito de almíbar o dos cucharadas de azúcar

Hielo

Procedimiento

Cortar la rodaja de ananá en partes pequeñas

Volcar el ananá en el vaso junto al almíbar, y con un mortero pisarlo hasta unirlo

Agregar el hielo

Volcar el vodka, y con una cuchara revolver, revolver, revolver

Ubicá en la palma de tu mano las tres hojas de menta y da un fuerte aplauso. Agregala al cóctel

5 CONSEJOS BÁSICO PARA PREPARAR CÓCTELES EN CASA

TIP 1: EL HIELO: ¿CUÁNTO, CÓMO, CUÁL?No tengas miedo: la cantidad de hielo en este tipo de tragos ayuda a que no suba la temperatura y, por lo tanto, no se agüe tan rápido. Si tenés hielo picado, te aconsejo llenar 3/4 del vaso. Si es hielo grande o de cubetera, llená la copa.

TIP 2: ¿CÓMO HACER ALMÍBAR?

Se prepara con cantidades iguales de agua y azúcar. Lo importante es usar agua tibia y mezclar hasta que el azúcar se disuelva. Para los apurados, la licuadora siempre es buena aliada. Si te gustan las especias, podés agregar dos rodajas de jengibre, que acompaña muy bien las caipis ya que suma una nota cítrica y un toquecito picante muy sabroso.

TIP 3: SÉ GOLOSO

Las caipiriñas hay que disfrutarlas del principio al fin, así que no pongas a lavar la cuchara que usaste para su preparación antes de tiempo: podés comer la fruta que queda cuando ya te tomaste el trago.

TIP 4: ¿VASO O COCTELERA?

Como adaptamos la preparación de la barra a tu casa, usá como un vaso de 250 ml. y el método de revolver. Pero si tenés coctelera, ¡dale con ganas!

TIP 5: ¿POR QUÉ APLAUDIR LAS AROMÁTICAS?

Se hace para activar, despertar o abrir sus aromas.