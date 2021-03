Trajeron para acá el "método uruguayo" para encontrar trabajo y tienen los puestos de las empresas top del país: hay sueldos de $ 200.000

16/03/2021 - 13:54 El Cronista

Hoy en día, más de 400.000 argentinos utilizan la plataforma de citas Tinder. Andrea Iorio, ex vicepresidente de desarrollo de negocio de la empresa, dijo en una oportunidad a Infotechnology, que "la Argentina es uno de los diez países que más utilizan la aplicación". A escala local, Tinder genera más de 2.5 millones de matches al día y los usuarios locales del producto le dan "Me gusta'' o "No me gusta" a 15 millones de perfiles.

Debido al éxito de la aplicación, un grupo de empresarios uruguayos lanzó Workifit en la Argentina, una plataforma digital que promete ser el "Tinder de las búsquedas laborales". ¿Cómo funciona? La aplicación hace "match" entre candidatos para una vacante laboral publicada por las empresas.

Automáticamente, cuando la persona aplica a una posición hace visible su perfil. En tanto, si el usuario no autoriza a la empresa nadie podrá verlo, es decir, Workifit garantiza anonimato para aquellos que busquen trabajo a través de la app.

"Comenzamos a trabajar la idea, identificando un cambio importante en las prioridades en las nuevas generaciones respecto a la búsqueda laboral y lo que significa el trabajo para cada uno. Hoy ya no queremos simplemente encontrar un lugar donde ejercer nuestra profesión, sino que buscamos un entorno laboral donde podamos ser nosotros mismos, sentirnos cómodos, que la empresa comparta nuestros mismos valores, que podamos disfrutar del trabajo, y que al mismo tiempo nos impulse a crecer", cuenta Alexis Valín, CEO de Workifit.

CUÁLES SON LOS PUESTOS MÁS BUSCADOS EN WORKIFIT

Los puestos más demandados son desarrolladores, Project Managers, Digital Marketing Analysts, Business Developers, analistas de datos, diseñadores UX/UI, entre otros. Este dato no resulta una sorpresa: hoy en día, la mayoría de las búsquedas de empleo de las empresas están enfocadas en perfiles especializados en tecnología, programación y análisis de datos.

Los sueldos de los profesionales especializados en tecnología siguen trepando y la Cámara asegura que tienden a ser hasta un 40% más altos. Por otro lado, de acuerdo a un reciente estudio del colectivo Sysarmy, en el último año los salarios subieron en un 14,6% y le ganaron a la inflación del 13% de los meses de septiembre y diciembre.

Por ejemplo, un desarrollador -uno de los puestos más demandados en Workifit- junior gana $69.000 en la Argentina mientras que un profesional semi-senior o senior gana entre $110.000 y $150.000 al mes, según la última encuesta de sueldos de la comunidad sysarmy.

En tanto, el puesto de project manager ronda los $42.000 para un perfil junior y pueden alcanzar salarios de $170.000 al mes. Por otro lado, los diseñadores UX rondan los $80.000 a $90.000 al mes, de acuerdo al mismo análisis de sysarmy.

Por último, los analistas de datos semi senior y senior superan los $100.000 al mes mientras que un científico de datos puede alcanzar los $200.000 al mes. Hoy en día, más de 400.000 argentinos utilizan la plataforma de citas Tinder. Andrea Iorio, ex vicepresidente de desarrollo de negocio de la empresa, dijo en una oportunidad a Infotechnology, que "la Argentina es uno de los diez países que más utilizan la aplicación". A escala local, Tinder genera más de 2.5 millones de matches al día y los usuarios locales del producto le dan "Me gusta'' o "No me gusta" a 15 millones de perfiles.

Hoy en día, más de 400.000 argentinos utilizan la plataforma de citas Tinder. Andrea Iorio, ex vicepresidente de desarrollo de negocio de la empresa, dijo en una oportunidad a Infotechnology, que "la Argentina es uno de los diez países que más utilizan la aplicación". A escala local, Tinder genera más de 2.5 millones de matches al día y los usuarios locales del producto le dan "Me gusta'' o "No me gusta" a 15 millones de perfiles.

Debido al éxito de la aplicación, un grupo de empresarios uruguayos lanzó Workifit en la Argentina, una plataforma digital que promete ser el "Tinder de las búsquedas laborales". ¿Cómo funciona? La aplicación hace "match" entre candidatos para una vacante laboral publicada por las empresas.

Automáticamente, cuando la persona aplica a una posición hace visible su perfil. En tanto, si el usuario no autoriza a la empresa nadie podrá verlo, es decir, Workifit garantiza anonimato para aquellos que busquen trabajo a través de la app.

"Comenzamos a trabajar la idea, identificando un cambio importante en las prioridades en las nuevas generaciones respecto a la búsqueda laboral y lo que significa el trabajo para cada uno. Hoy ya no queremos simplemente encontrar un lugar donde ejercer nuestra profesión, sino que buscamos un entorno laboral donde podamos ser nosotros mismos, sentirnos cómodos, que la empresa comparta nuestros mismos valores, que podamos disfrutar del trabajo, y que al mismo tiempo nos impulse a crecer", cuenta Alexis Valín, CEO de Workifit.

CUÁLES SON LOS PUESTOS MÁS BUSCADOS EN WORKIFIT

Los puestos más demandados son desarrolladores, Project Managers, Digital Marketing Analysts, Business Developers, analistas de datos, diseñadores UX/UI, entre otros. Este dato no resulta una sorpresa: hoy en día, la mayoría de las búsquedas de empleo de las empresas están enfocadas en perfiles especializados en tecnología, programación y análisis de datos.

Los sueldos de los profesionales especializados en tecnología siguen trepando y la Cámara asegura que tienden a ser hasta un 40% más altos. Por otro lado, de acuerdo a un reciente estudio del colectivo Sysarmy, en el último año los salarios subieron en un 14,6% y le ganaron a la inflación del 13% de los meses de septiembre y diciembre.

Por ejemplo, un desarrollador -uno de los puestos más demandados en Workifit- junior gana $69.000 en la Argentina mientras que un profesional semi-senior o senior gana entre $110.000 y $150.000 al mes, según la última encuesta de sueldos de la comunidad sysarmy.

En tanto, el puesto de project manager ronda los $42.000 para un perfil junior y pueden alcanzar salarios de $170.000 al mes. Por otro lado, los diseñadores UX rondan los $80.000 a $90.000 al mes, de acuerdo al mismo análisis de sysarmy.

Por último, los analistas de datos semi senior y senior superan los $100.000 al mes mientras que un científico de datos puede alcanzar los $200.000 al mes.